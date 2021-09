"No vamos a permitir bloqueos en ningún municipio del Valle": Gobernadora

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, enfatizó este martes que no se permitirán nuevos bloqueos viales ni en Cali ni en ningún otro municipio del departamento.



El pronunciamiento de Roldán se dio a raíz de las situaciones presentadas en el sector de Puerto Rellena en Cali durante este domingo y lunes, donde se registraron bloqueos intermitentes y enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes.



"No vamos a permitir bloqueos, ni en Cali ni en ningún municipio del Valle del Cauca. Bloquear es un delito", afirmó Roldán.



Y agregó: "Tenemos un fuerte dispositivo con la Policía, con nuestros militares, para impedir los bloqueos, para que no causen más daño ni más pánico en nuestra ciudad y en nuestro departamento".

Tras los hechos de Puerto Rellena, las autoridades locales y regionales han reiterado que no permitirán que se vuelvan a presentar bloqueos como los registrados entre abril y junio, en el marco del paro nacional.



Tan solo en la capital del Valle se llegaron a tener más de 20 puntos de bloqueo, que afectaron la movilidad, la seguridad y el abastecimiento de los ciudadanos.



"Yo tengo instrucciones precisas del Presidente de la República No se va a permitir ningún bloqueo. Precisamente lo que estamos buscando es abrir más y más cupos carcelarios, porque en caso de que empiecen a bloquear la ciudad de Cali, estamos listos para actuar", dijo este lunes Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia, en entrevista con Caracol Radio.



A su vez, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, aseveró: "no se van a permitir bloqueos en Cali, es una consigna clara. En cualquier punto de la ciudad, inmediatamente se presente alguna intención de realizar un bloqueo vamos a llegar con el Esmad a abrir las vías y capturar a los responsables".