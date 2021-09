Concejales piden a Alcaldía revelar compromisos con la 'primera línea'

Desde el Concejo de Cali hicieron un llamado a la Administración Municipal a revelar cuáles fueron los compromisos pactados con la autodenominada 'Primera Línea', esto luego de que sus integrantes han asegurado que estos han sido incumplidos.



La solicitud de los concejales llega luego de que este domingo y lunes se registraron nuevos intentos de bloqueo en el sector de Puerto Rellena, al parecer, como protesta a un retraso en el cumplimiento de los acuerdos.



El concejal Roberto Ortiz fue una de las voces que solicitó a la Alcaldía informar en qué van las negociaciones con quienes cerraron las vías en el marco de las protestas por el paro nacional y pidió buscar soluciones para evitar que vuelvan los cierres ilegales de las vías de la ciudad.



"Se dieron estos bloqueos allí en Puerto Rellena, razón por la cual, urge saber en qué consisten los incumplimientos o cuáles son esos acuerdos incumplidos, pero no permitir bajo ningún argumento nuevos bloqueos", aseveró.



Solicitud que también respaldó la concejala Diana Rojas, quien manifestó que en Cali no se puede volver a presenciar el panorama de caos y violencia vivido durante las jornadas de protesta, por lo cual, se requiere conocer las condiciones bajo las cuales se negoció con los manifestantes.



"Es el Alcalde quien nos tiene que contar a qué acuerdos llegó y bajo qué condiciones negoció con las 'Primeras Líneas'. Hay una línea muy clara entre el diálogo y la instrumentalización de la violencia, cómo decirle a los jóvenes que estudien y trabajen honestamente, cuando se pretende contratar por debajo de cuerda a quienes han liderado el caos en la ciudad", comentó Rojas.



No podemos aceptar más bloqueos ni hechos que pongan en riesgo la estabilidad de la ciudad. @JorgeIvanOspina necesitamos saber cuáles fueron sus promesas a la Primera Línea y por qué hoy le reclaman en las calles su supuesto incumplimiento. pic.twitter.com/wveVmyp7Ry — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) September 6, 2021



Otro de los llamados a hacer públicos los acuerdos fue el del cabildante Juan Martín Bravo, quien manifestó que hasta la fecha el Concejo no sabe en qué consisten estos compromisos con los jóvenes.



"Un número de manifestantes dice que la Alcaldía les ha incumplido parte de los acuerdos a los que llegaron y desde el Concejo los desconocemos, no sabemos cuánto le van a costar al Municipio o qué va a pasar si los incumplen", aseveró Bravo.



Por su parte, el concejal Richard Rivera hizo un llamado a las diferentes dependencias de la Alcaldía que lideraron los diálogos con los manifestantes y les pidió que detallen cuáles son los compromisos que asumieron con ellos.



"Hoy es Puerto Rellena y mañana puede ser otro lugar, es importante que la Secretaría de Participación Ciudadana le diga a la ciudadanía cuáles son los compromisos asumidos, no se le puede esconder más a los caleños lo que pasó con la 'Primera Línea', es urgente saber qué pasó", precisó Rivera.