Las mujeres que lideran el desarrollo empresarial del Valle

Ser una mujer líder dentro del sector empresarial es un hecho que supone haber derribado las barreras de género. Sin embargo, aún persisten las diferencias salariales entre hombres y mujeres.



Actualmente, el porcentaje de mujeres que llegan a cargos de CEO en el país apenas alcanza el 25%, según el ranking par Aequals, una herramienta que mide las condiciones de equidad de género en las empresas. Cada vez más las mujeres llevan la batuta de las organizaciones y ocupan escenarios que anteriormente se consideraban masculinos. En el Valle son varias las protagonistas dentro del panorama empresarial. Ellas, son muestra de que el liderazgo femenino es exitoso.



Lina María Sinisterra

Lina María Sinisterra Galería de El País

Una mujer que lleva en su ADN la defensa por la equidad de género y el liderazgo femenino, pues proviene de una familia cuyas protagonistas han sido mujeres profesionales y trabajadoras. Es Gerente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi Valle, profesional en Ciencia Política, con una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas; y una Especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos. Trabajó en la Contraloría General de la República, se convirtió en la primera mujer en asumir la dirección ejecutiva del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca y fue Secretaria de Gobierno en la Alcaldía de Maurice Armitage.



Para esta líder vallecaucana, es de suma importancia que las historias de mujeres exitosas se visibilicen, que los esfuerzos por lograr la equidad de género no se queden plasmados en el papel o que a las palabras se las lleve el viento al contario, invita a derrumbar los “techos de cristal” en los que se ha encapsulado a la mujer y cambiar el imaginario sobre su valor, es su misión personal.



“En lo que me compete, desde el sector privado y las empresas afiliadas a la Andi, estamos trabajando para llevar con más fuerza esa conversación a la región. Expandir la idea de que las mujeres en cargos de liderazgo no son solo un tema de responsabilidad social, sino un hecho que genera mayor valor para las compañías y mayor rentabilidad”, aseguró Lina quien además de ser gerente, también es madre y esposa.



Desde su posición, promueve activamente el banco de hojas de vida, una iniciativa del CESA junto con la ANDI y otras entidades, el cuál está conformado por 200 mujeres calificadas para ocupar posiciones de liderazgo. “Este consolidado de hojas de vida es de consulta gratuita y está integrado por mujeres brillantes. En la región ya son varias las empresas que han seleccionado miembros de juntas directivas a través de esta base de datos”, aseveró.



Lina Sinisterra, una líder con pensamiento estratégico e innovador ha adoptado desde la responsabilidad y el compromiso que atañe a su rol la tarea de demostrar a otras mujeres que sí se puede ser gerente, madre, esposa y lo que se proponga. "La mujer es el pilar del cambio. Yo siento que hasta que la humanidad en todos sus contextos no le entregue a la mujer el valor determinante que tiene en la sociedad, el mundo no va a cambiar”, concluyó Lina Sinisterra.

Claudia Ximena Calero

Claudia Ximena Calero Galería de El País

Para esta líder, la formación, la educación y la capacitación son las claves del éxito. Claudia Calero es ingeniera sanitaria, especialista en finanzas, con una maestría en administración de negocios. Cuenta con 25 años de experiencia en la agroindustria de la caña donde ha liderado programas como el de alcohol carburante en coordinación con el Gobierno Nacional y hoy en día ocupa el cargo de liderazgo más importante dentro del sector, la presidencia de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña.



Debido a su compromiso y a su amor por el saber, la líder de Asocaña asegura que gracias a la confianza que le han conferido ha logrado sortear los retos que han surgido a lo largo de este recorrer. "Uno de los desafíos más grande para mí ha sido el programa de alcohol carburante que estuvo bajo mi liderazgo y muchos otros que más que retos, han sido una bendición y una oportunidad”, expresó.



En ese sentido, ha establecido su liderazgo bajo una línea de responsabilidad social que contempla acciones como la generación de empleo y el desarrollo social. “Ahora estamos en un proceso de relacionamiento profundo con nuestros grupos de interés, queremos llegar al territorio y establecer lazos de confianza. En ese sentido, he insistido en que desde la formación se incentiva el crecimiento de las personas y se potencializan sus capacidades”, aseguró Claudia.



Cuando de equidad de género se trata, es enfática en que todas las personas poseen las mismas condiciones para lograr lo que se propongan, sin embargo, resalta que las mujeres tienen habilidades distintas a los hombres y cuando asumen cargos de dirección definitivamente contribuyen al buen éxito de las organizaciones.



La agroindustria de la caña, un espacio que anteriormente era exclusivo de los hombres, es en la actualidad un ejemplo en equidad de género, pues el 45% del capital humano de Asocaña está compuesto por mujeres. “Dentro de la agroindustria en general, hoy en día tenemos mujeres gerentes de ingenios, una presencia importante de mujeres en juntas directivas, gerentes de campo, entre otros. En ese contexto, tenemos que continuar generando oportunidades y acortar cada vez más esa brecha, sin embargo con esto me siento muy orgullosa”, declaró la Presidenta de Asocaña.

Marcela Londoño Estrada

Marcela Londoño Estrada Galería de El País

Es profesional en ingeniería industrial con una maestría en administración de negocios. Desde hace 15 años trabaja en Eficacia, donde comenzó un camino de aprendizaje y ocupó distintos cargos. Marcela Londoño, lidera la compañía desde el 2016 y se ha catapultado como una de las ejecutivas más importantes de la región.



Una mujer que creció bajo el ejemplo de mujeres líderes y trabajadoras, las cuales le inculcaron que no existen los límites y que las posibilidades son infinitas. “Si yo veo mi vida en retrospectiva, crecí en un entorno y un ambiente muy femenino. Por parte de mi mamá el ejemplo ha sido impresionante, ella es una de las fundadoras de Eficacia, pero además fue la gerente única durante 31 años, gracias a ella Eficacia pasó de ser una microempresa creada en 1984 a la gran compañía que yo empecé a gerenciar en 2016”, aseveró Marcela.



Eficacia es una compañía que no solo ha mantenido el liderazgo femenino desde su consolidación, sino que cada día trabaja porque la equidad de género sea un pilar dentro de su estructura organizacional.



“En la organización lo primero es que dentro de nuestro modelo de sostenibilidad tenemos a la equidad de género como uno de los pilares fundamentales. Este pilar está estructurado estratégicamente a través de un plan de trabajo, no solo para garantizar la paridad de género en los distintos niveles de la compañía, sino que también propicien un entorno laboral equitativo, donde exista igualdad de derechos y de oportunidades”, afirmó la gerente de Eficacia.



Actualmente, la junta directiva de Eficacia está compuesta en un 57% por mujeres y de los 25.000 empleados que la conforman, el 55% son mujeres. Prueba de ello son los reconocimientos que ha recibido la compañía que en el 2020 fue condecorada con la orden Policarpa Salavarrieta por promover la participación de la mujer y aportar a su empoderamiento económico. Además, ha sido reconocida por el ranking par como la empresa No. 1 en el Valle en equidad de género y la No. 11 en Colombia.



“En Eficacia promovemos la participación femenina y nos beneficiamos de todas las cosas buenas que traen las mujeres al mundo empresarial. Todos los reconocimientos que tenemos y lo que construimos, son los resultados de una labor que se ha trabajado a lo largo de la historia de nuestra empresa”, acotó Marcela.