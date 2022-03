¡Día de la Mujer! “Poco a poco nos hemos ganado un espacio en el fútbol”: Eldy Vanessa Alipio

A lo largo de la historia del Deportivo Cali han pasado varios hombres que aportaron a través de su experiencia para hacer del equipo verdiblanco uno de los grandes clubes del fútbol colombiano.



Para los hinchas del equipo ‘azucarero’, recordar nombres como Álex Gorayeb, Carlos Sarmiento, Alberto Bittar y Humberto Arias, los llena de alegría, porque todos fueron determinantes en sus respectivas épocas.



Ahora el turno llegó para las mujeres. El equipo femenino del Deportivo Cali en poco tiempo de participación llegó al primer título de la Liga.



Desde lo dirigencial ha estado trabajando arduamente su gerente deportiva, Eldy Vanessa Alipio García.



Eldy es profesional en administración de empresas con una especialización en gestión deportiva. Comenzó en el mundo del deporte trabajando para los medios de comunicación, pero su real vocación la encontró en la parte dirigencial.



Es una conocedora a fondo del fútbol femenino. Más de 17 años trabajando para el deporte más popular del mundo la hacen toda una experta en la materia.



Sobre Eldy recae la responsabilidad del proyecto femenino en el Deportivo Cali y tan importante ha sido su gestión, que en poco tiempo ya el ‘azucarero’ ganó su primera estrella.



Eldy Vanessa dialogó con El País a propósito del Día Internacional de la Mujer, y expuso cuál ha sido su camino en un mundo que hasta hace poco era exclusivo de los hombres.



¿Cómo ha sido desarrollar su labor como gerente del equipo femenino del Cali?

Ha sido de mucho aprendizaje. Antes de llegar yo estaba trabajando con las selecciones Valle femeninas, pero también estuve ligada al fútbol masculino. Entonces, era como retomar y gracias a los directivos y su respaldo que me han permitido desarrollar el proceso y lo hemos podido llevar a cabo.



¿Cómo fue ganarse ese espacio en un fútbol que apenas hace unos años implementó la Liga femenina?

Ha sido de trabajo, de aprender, conocer, buscar ayuda con personas que saben más. Es importante aceptar que uno no se las sabe todas y que hay personas que nos pueden ayudar en el camino.



¿Cómo fue ese proceso para implementar el fútbol femenino en el Deportivo Cali?

Hemos sido muy serios con el tema de la mujer. Producto de ello trajimos expertos que supieran que la mujer deportista tiene otras necesidades diferentes y cuando iniciamos en la Liga femenina, comenzamos poco a poco a ir creando ese grupo humano para poder atender bien a las futbolistas y darles las mejores condiciones.



¿Cuáles aspectos diferentes?

Por ejemplo: en cantera son ocho categorías y todas pueden ir al mismo camerino. Lógicamente no podíamos meter a las mujeres en el mismo vestuario con ellos, debíamos tener espacios diferentes. Otro caso es el médico, que siempre ha trabajo con hombres y en este caso pues tocaba capacitar para que conociera las necesidades de la mujer como el ciclo menstrual, que a veces tiene unos riesgos en algunas etapas.



¿Qué tan cerca o lejos está el Deportivo Cali de esa adaptación que menciona?

Todo esto era nuevo para nosotros como institución y por eso había que prepararnos. Afortunadamente todo se ha hecho de buena manera y hoy tenemos un grupo muy importante de profesionales que trabajan para el equipo femenino. Claramente es un aprendizaje constante, pues apenas es nuestro cuarto año con el equipo.



¿Cómo analiza el rol de la mujer hoy en día en el fútbol?

Yo pienso que hemos ido ganando espacio en todos los roles del fútbol. Antes había una o dos periodistas deportivas, ahora en todos los medios de comunicación hay presencia de la mujer hablando de deporte. Ya hay entrenadoras en los clubes como en Cortuluá (Diana Silva) y Junior (Yinaris García) con licencia PRO Conmebol y Uefa; hay fisioterapeutas mujeres en los clubes masculinos, preparadoras físicas.



¿Y en lo dirigencial?

Por supuesto desde la dirigencia también, pues antes era una utopía. Cuando yo comencé, era muy difícil que invitaran a una reunión de fútbol a una mujer y ahora a mí me invitan a todas las reuniones en el Deportivo Cali y eso para mí es un honor como hincha y trabajadora del fútbol ganarme un espacio.



¿Qué hace falta para consolidar el rol de la mujer en el deporte del fútbol?

Es de tener paciencia. El fútbol masculino lleva muchos años y entonces creo que no hay un nivel de comparación. Los Mundiales, Suramericanos, Copa Libertadores, cada vez son más competitivos gracias a que las futbolistas están mucho mejor preparadas atléticamente y eso va a ir marcando diferencia.



¿En dónde se ve Eldy en un futuro?

Ojalá sea en el fútbol o en el deporte. Ojalá pudiera estar en la Federación, en la Dimayor, Conmebol o donde se me abran las oportunidades para demostrar todas mis capacidades.

Datos

Eldy Vanessa Alipio también trabaja en el Deportivo Cali como la directora administrativa de cantera.



Como parte de sus objetivos con el Deportivo Cali está crear las divisiones inferiores en la rama femenina y construir alianzas con otros clubes, que permitan la consolidación de las futuras futbolistas profesionales.



El equipo femenino del Deportivo Cali es el vigente campeón de la Liga en Colombia y llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores, disputadas entre octubre y noviembre del año 2021.