Erika Mantilla

Lago Calima no es para nadar, advierten autoridades tras muerte de joven

Después de que un caleño de 25 años falleciera ahogado en el Lago Calima, este lunes festivo, mientras intentaba rescatar a dos menores que habrían ingresado al embalse a bañar, las autoridades del municipio reiteraron el llamado a respetar las normas de seguridad para evitar que ocurran nuevas tragedias.



El llamado, acotó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Jesús Antonio Copete, es a no ingresar al embalse a bañar o a nadar o si llegase a hacerse, se tiene que usar chaleco salvavidas.



“La gente debe entender que el primer responsable de la vida son ellos y deben tener en cuenta que el Lago Calima no es para bañar ni nadar, sí se pueden hacer deportes acuáticos”, enfatizó Copete.



La reciente víctima que quedó “atrapado” en el lago fue identificado como William Daniel Angulo.



“Según las primeras versiones, el joven estaba tratando de rescatar a una niña de 15 años y un niño de 12, quienes habían entrado al muelle a nadar y se estaban ahogando, entonces él ingresó a tratar de sacarlos, y al parecer se cansó y no lo volvieron a ver. Los menores lograron salir. El joven se ahogó aproximadamente a las 2:00 p.m. del lunes (antier) en un centro náutico”, contó Alejandro González, presidente de la Defensa Civil de Buga, quien además anotó que ayer cinco buzos lograron rescatar el cuerpo que se encontró a 5 metros de profundidad.



En este sentido, el Alcalde del municipio Calima-El Darién, aclaró que el hecho sucedió en una de las zonas privadas, en donde “es muy complejo hacer el control como Administración. Las playas de nosotros son la entrada 4 y 5, que son las públicas, y allí tenemos los controles de bioseguridad; tenemos un inspector fluvial y en las zonas donde hay bañistas pedimos acompañamiento siempre de servicios de salud, Defensa Civil y bomberos”, aseguró Mejía.



Entre tanto, el funcionario Copete, comentó: “La situación del lago es muy difícil, son más de 10.000 personas que entran en un fin de semana con puente festivo y el pie de fuerza policivo es muy escaso, al igual que los agentes de tránsito; se cuenta con los organismos de socorro, pero es muy complicado, los accidentes son situaciones que se salen de las manos”, manifestó.



Cabe recordar que el pasado mes de enero, dos hermanos murieron ahogados en el Lago Calima.

