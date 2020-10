Álvaro José Carvajal Vidarte

"El carro invadió carril, me golpeó y me dejó tirado en el piso": ciclista arrollado en el Valle

Francisco Domínguez, el ciclista de 37 años que fue arrollado por un carro en una vía cerca de Palmira, contó este martes más detalles del grave hecho.



En entrevista con Blu Radio, Domínguez relató que en la mañana del pasado jueves 8 de octubre, él y un grupo de amigos ciclistas, todos mayores que él y que tienen "mucho nivel", salieron a practicar deporte en sus bicicletas, como comúnmente lo hacen martes y jueves.



"Fuimos a lo alto del corregimiento de Santa Elena, por El Cerrito (Valle), y ya habíamos llegado a nuestra meta, que era llegar a El Castillo. Íbamos de vuelta, felices, compartiendo", relató.



En ese momento, comenta, los deportistas aficionados transitaban en fila india. De manera intempestiva, cuenta la víctima, sus compañeros comienzan a frenar y él no entendía por qué.



"Todos alcanzan a ver el carro. Yo voy atrás en el grupo, a rueda del último, y en ese momento todos salen de la carretera. Yo no sé por qué se salen y lo único que veo es que me golpeo con la llanta del último; lo que hace la bicicleta es tirar hacia la carretera, yo veo un carro que viene de frente, un carro Skoda verde, que me golpea y me deja tirado en el piso", añadió.



Domínguez cuenta que en ese momento pudo reaccionar y levantarse. Comenta que sus compañeros salieron a buscar al conductor del automóvil, incluso una moto también participa en la búsqueda, pero "al parecer el señor es del sector y conoce atajos".

Lea también: Joven de Cali murió ahogado en el Lago Calima este lunes

"El carro invadió nuestro carril"

El ciclista le indicó a los periodistas de la emisora radial que el grupo de deportistas aficionados respetó las normas y transitaba con elementos de señalización.



"Nosotros generalmente siempre respetamos el espacio de 1,50 (metros), somos un grupo muy organizado, salimos con nuestra señalización, nuestras luces atrás y nuestra luz al frente. Yo intento, cuando salimos muy temprano, usar chaleco reflectivo", describió.



Aseguró que el grupo iba en un aproximado de 32 o 37 km/h, pero que desconoce la velocidad a la que iba el auto que los arrolló el cual, indicó, invadió el carril contrario.



"El vehículo invade el carril, la vía en la que íbamos es de dos carriles. Nosotros íbamos por el derecho, él iba subiendo por el izquierdo, y lo que hace es intentar adelantar otro carro, no le importó que nosotros fueramos en el carril derecho con la prioridad y enfrenta a nuestro grupo de frente", dijo.



Múltiples fracturas

Aunque en el momento pudo reaccionar y tenía movilidad en sus piernas, luego de ser trasladado al centro asistencial se conoció la gravedad de sus heridas.



"El parte es muy reservado. Yo llego con múltiples fracturas en la columna, la más dura es en el disco T12, que fue el que me intervinieron inmediatamente en la noche de ese jueves. Tengo una perforación en el pulmón (gracias a Dios ya me quitaron el tubo que tenía), una fractura en la clavícula y una fractura en el omoplato izquierdo", indicó-



Añadió que da "gracias a Dios que me da la oportunidad de poder contar esta historia; no sé por qué me tiene aquí, pero espero que sea para dar un mensaje".



Cabe recordar que la Gobernación del Valle ofreció en las últimas horas 20 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar al conductor que arrolló a Francisco Domínguez.



"La cultura vial debe primar entre quienes se movilizan por las carreteras de nuestro departamento y la práctica del deporte no puede ser una exposición de la vida. Desde la Gobernación del Valle hacemos un llamado a la cordura", indicó la Gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán.



Este caso se suma a dos hechos contra ciclistas conocidos durante este fin de semana. El primero, en Chía (Cundinamarca), en el que José Antonio Duarte Leiva falleció luego de ser arrollado por un camión que se dio a la huida luego de golpear al ciclista y hacerlo caer de un puente vehicular. El conductor del camión enfrenta un proceso por el hecho, aunque fue dejado en libertad ya que no fue detenido en flagrancia.

El segundo ocurrió en Medellín, donde un taxista le tiró el carro a un ciclista, mientras transitaban por el soterrado de Parques del Río. El hecho, que por fortuna no tuvo consecuencias fatales, fue rechazado por el alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero. El conductor del vehículo de servicio público fue identificado.