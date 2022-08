Gobernadora del Valle pide legalizar el cannabis para frenar ola de violencia por microtráfico

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, insistió en legalizar el cannabis en el país, para frenar ola de violencia que se ha registrado en últimos días por bandas criminales en guerra por el control territorial del microtráfico.



"Fueron demasiadas muertes este fin de semana y muertes terribles y trágicas. Seguimos luchando con este tema del microtráfico. Yo hago consejos de seguridad y ofrecemos recompensas, pero son luchas y retaliaciones entre bandas y como yo lo vengo diciendo mucho años atrás definitivamente tenemos que hacer del cannabis un negocio en nuestro país", indicó la Gobernadora del Valle.



"Tiene que ser un producto que pague impuestos. Hoy existe el cannabis medicinal, pero los laboratorios quedan en otros países. Nosotros exportamos la planta muy barata y los que la transforman son los que se ganan los recursos", agregó Roldán.



La Gobernadora insistió en que se tiene que crear una industria del cannabis "que le deje recursos a nuestro departamento, pero en el tema se seguridad estamos sufriendo mucho y seguiremos luchando", añadió.



Asimismo, criticó que en el plan del Gobierno de Gustavo Petro el municipio de Jamundí no esté incluido en el proceso de sustitución de cultivos.



"Así hoy el presidente tenga una percepción de que no se va a perseguir a nivel de seguridad, sí va a ser a nivel social, pues que nos mire, porque cómo puede ser posible que hacen un proceso de sustitución de cultivos y no incluyen a Jamundí, entonces uno a qué campesino le va a decir que vaya arranque la planta y mire a ver qué siembra. Tenemos que darles opciones y hacer inversión social y la hemos estado haciendo toda desde el gobierno departamental. Nosotros como departamento no recibimos recursos, todo el esfuerzo nos ha tocado hacerlo a nosotros", concluyó la Gobernadora.