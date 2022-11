Estudiantes de la Univalle se declararon en huelga de hambre, esta es la razón

Desde este viernes, varios estudiantes de la Universidad del Valle iniciaron una huelga de hambre con el fin de exigirle a la Institución un mejor servicio de restaurante, pues señalan que este no tiene la capacidad de producir las raciones de comida necesarias para toda la comunidad.



Así entonces, se conoció que la sede de Meléndez, cuenta con una capacidad para producir 3.500 almuerzos, pero se están produciendo cerca de 5.800, lo que significa la disminución en la calidad de los alimentos.



Los estudiantes además manifiestan que para poder acceder al restaurante, deben hacer filas de hasta 2 horas, por lo que en el transcurso de ese tiempo, muchas personas se quedan sin la posibilidad de ingresar y por ende, de almorzar.



Le puede interesar: Así avanza la I Cumbre Iberoamericana de Gobernanza Estratégica en Cali



La comunidad también alega que los alimentos que se distribuyen en la sede San Fernando son preparados en la sede Meléndez, por lo que tampoco hay condiciones óptimas para el desplazamiento de estos almuerzos ya que el comedor central no cuenta con ascensor y muchas veces no llegan bien.



De la misma manera, protestan porque las condiciones en varias de las sedes regionales tampoco dan abasto, ya que no cuenta con comedores propios y contratan con terceros.



Así entonces, Isabel Vera representante estudiantil al consejo superior, David Galeano representante estudiantil al consejo académico, Stefani Varón representante de la facultad de Educación y Pedagogía y la estudiante Manuela Díaz, iniciaron esta forma protesta a las afueras del edificio administrativo de la Universidad del Valle, en la sede Meléndez.