Así avanza la I Cumbre Iberoamericana de Gobernanza Estratégica en Cali

“Los políticos deben encontrar las causas que mueven a los ciudadanos, si no se encuentra, no van a ser relevantes ni podrán generar crecimiento en su público, porque las causas son las que generan las acciones en las personas”.



Así lo manifestó Anna Laura Montiel, doctora en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México y entrenadora de media training, quien dio apertura a la I Cumbre Iberoamericana de Gobernanza Estratégica, Comunicación e Innovación Pública de la escuela multidisciplinaria Innopolítica que continuará hasta este jueves las 5:00 de la tarde.



Montiel habló sobre el impacto que tienen las redes sociales en el mundo y la importancia de que quienes hacen política o aspiren a hacerlo, se profesionalicen en la comunicación digital y puedan generar estrategias que produzcan percepciones de credibilidad, gobernabilidad y legitimidad.



También explicó que las redes sociales tienen la capacidad de cambiar opiniones, por lo que es fundamental responder qué es los que se quiere comunicar.



Una intervención que no estaba planeada dentro del cronograma fue la del magistrado del Concejo Nacional Electoral, Pablo Julio Cruz, quien habló sobre la violencia política en Colombia, aseguró que “tenemos una tradición muy triste en Colombia en materia de respeto y tolerancia por el otro”, refiriéndose al conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, y que es un fenómeno que continúa siendo evidente.



Cruz se refirió al Gobierno de Gustavo y como en los primeros cien días se le reprocha que “no se haya acabado el desempleo, o la injusticia y el desequilibrio social”, situación que calificó como intolerancia política y señaló que “debemos ser críticos con las realidades sociales, políticas y de los gobernantes, pero debemos tener respeto para que se desarrollen nuevas iniciativas en el orden ideológico y político de todos los colombianos”.



Asimismo, hizo unas afirmaciones que causó reacciones encontradas al referirse a la corrupción como “un estigma que tenemos en Colombia”, porque “se han generado unas matrices y unos escenarios que son costumbre en la realidad política, como es, por ejemplo, la compra de votos, que no es como si solo unos cuantos políticos corruptos lo hacen, es una costumbre en muchos sectores de la sociedad”.



La generalización no fue bien recibida por la siguiente ponente de la cumbre, la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien habló de su periodo de gestión y sus logros a lo largo de su carrera política y fue enfática en que “siempre le quieren echar la culpa a los políticos, entonces porque soy política eso me hace la mala” y finalizando su intervención se refirió específicamente al magistrado y le dijo que ella no era de esos políticos de los que hablaba.



El evento continuó después de ese corto encuentro entre los funcionarios con la presentación del argentino Daniel Ivoskus, presidente de la cumbre mundial de comunicación política, habló sobre las estrategias de comunicación en las campañas electorales, y resaltó la necesidad de que los candidatos a algún cargo de elección popular entiendan que no es posible hablarle a todos, porque “vivimos en sociedades hiperpolarizadas, en las que se está de un lado o del otro, porque si quieren hablarle a todos, no va a escuchar nadie”, por lo que los aspirantes deben establecer “quién es el voto seguro y probable, y cuanto más se enoje la oposición, mejor impacto tendrá en ese votante”.



De otro lado, el colombiano Luis Duque hizo una comparativa entre el impacto que tuvo en los hinchas, la imagen del futbolista Diego Maradona y los valores que debería tener un político para que impacte en una forma similar en el público, por ejemplo, explicó que el futbolista logró convertirse en un símbolo en las personas, y que de forma similar “un político es la figura que debe representar a su gente, por eso cuando hay alguno que no nos representa no los votamos y no los aplaudimos”.



Otra de las ponencias fue de Milany Gómez, doctora en marketing político e instituciones en las sociedades contemporáneas, quien hizo una investigación sobre la percepción y confianza que tienen los colombianos en la democracia, para el estudio se encuestó a 1063 personas de las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga.



Entre los resultados más relevantes está la respuesta de los ciudadanos ante la pregunta sobre la percepción de la democracia, pues el 70.43% de los encuestados dijeron que la veían con grandes problemas, siendo esa la respuesta más negativa.



En la segunda jornada de la cumbre, la exsecretaria de Salud, Miyerlandi Torres, dio inicio a la serie de conferencias que estarán realizando en el transcurso del día.



Torres habló sobre su gestión durante la pandemia y los retos que se le presentaron para mantener la credibilidad y generar confianza en la población.

Los periodistas Karla Arcila y Orlando Villar iniciaron un panel en el que “desenmascararon” algunas prácticas de sus áreas y hablaron con varios de los asistentes sobre la forma correcta de asumir algunos riesgos o situaciones desde la comunicación y el manejo del público.



El evento organizado por Innopolítica continuará en el transcurso del día con más invitados nacionales e internacionales. Se está llevando a cabo en el hotel Intercontinental.