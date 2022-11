Gobierno cedió ante la presión de la coalición y frenó trámite del Código Electoral

Fueron muchas las presiones que recibió el gobierno nacional en las últimas horas de parte de varios miembros de la coalición de gobierno que tuvo que frenar el trámite de la reforma al Código Nacional Electoral, al cual le había enviado mensaje de urgencia hace dos meses para que fuera discutido con prioridad a la espera que fuera ley antes de terminar el año.



Este jueves, mientras que se tramitaba en las Comisiones Primeras conjuntas la aprobación de la ley por la cual se crea el Ministerio de la Equidad, el ministro del Interior, hacía el envío a los presidentes del Senado y la Cámara, informando la decisión del gobierno de retirar el mensaje de urgencia al código, a la espera que el proyecto pueda tener una mayor discusión.



“Radique la solicitud del levantamiento del mensaje de urgencia, nos parece razonables los argumentos del Pacto Histórico, creemos que vale la pena escuchar a la sociedad pública porque en general se han presentado algunos temas que valen la pena revisarlos, como incluir en un mismo proyecto todo lo relacionado con el registro civil, la autenticación más todo el propio procedimiento electoral desde que comienza la inscripción de candidatos hasta cuando se declara la elección con los recursos correspondientes, y obvio bien amerita tramitarlo en dos proyectos diferentes”, señaló el ministro.



También sostuvo que es necesario revisar bien lo relacionado con las garantías electorales, los software que fueron cuestionados en las elecciones pasadas. “Nos han pedido que incorporemos una legislación mucho más fuerte sobre el tema de encuestas que están ausentes de una legislación más estricta”, manifestó.



Precisó el jefe de la cartera política que el proyecto seguirá en su discusión de la Comisión Primera, en donde fue radicado, y aunque no se comprometió a decir cuando estaría aprobado, el proyecto ya muy seguramente se irá a discusión hasta el otro año en las sesiones de marzo.



El martes en una reunión de la bancada del Pacto Histórico con el presidente de la República le entregaron una carta en la cual le expresaban sus diferencias con el articulado actual, porque “no es el mismo que se tramitó en la anterior legislatura. Se le adicionaron más de 100 artículos sobre registro civil y no está articulado de manera coherente con la reforma política”.



Otros aspectos que resaltan son lo relacionado con la soberanía informática y tecnológica de las elecciones en lo referente al acceso y la transparencia a la información electoral; en lo referente a la autoridad electoral independiente dicen que la coherencia y eficacia del Código Electoral “depende en gran medida en que sea aplicada por una autoridad electoral especializada e independiente”.



Sin embargo el asunto de la reforma del Código se puso más complejo tras la denuncia de la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Cathirene Juvinao, quien expresó que con esa reforma como está se le estaba pagando favores de parte del gobierno al registrador Alexander Vega.



Incluso Juvinao, señaló en la Comisión Primera, que “el Código Electoral va a volver a salir mal, pero lo peor es que el Gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo”.



Incluso reiteró que “¿El Gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor, ningún favor. Yo, desde la bancada Verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el Código Electoral en tres semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar”.



Pero lo dicho por la representante verde fue rechazado por la representante del Pacto Histórico, Luz María Múnera, quien le respondió que “aquí no hay favores a ningún registrador y menos al que hoy está. El trabajo que está haciendo el compañero Alirio Uribe (ponente) con ese proyecto es bastante serio, así que exijo respeto al Pacto, a los congresistas y al presidente de la República”.



Una voz más de la coalición de gobierno que se oponía al mensaje de urgencia fue el representante liberal, Juan Carlos Losada, quien venía pidiendo más tiempo para la discusión y sin afán por el contenido que es de mucha importancia para el futuro electoral del país.