El 'jalón de orejas' a Buenaventura por bajo nivel de vacunación contra covid-19

El Distrito de Buenaventura es uno de los 18 territorios, a nivel nacional, que más atrasados están en materia de vacunación, según aseguró el Ministerio de Salud.



Aunque se han adelantado diversas estrategias en este distrito, el porcentaje de vacunación es de 39,2% entre primeras y únicas dosis, de las 226.707 personas habilitadas para la inmunización.



“Por eso estamos haciendo un plan padrino con cada uno de estos territorios para mejorar las vacunaciones. Eso va desde monitorear y evaluar los avances y los resultados; priorizar las intervenciones y liderar la mesa de concertación permanente y el plan de acción para cada territorio”, dijo el viceministro de salud, Luis Alexander Moscoso.



En Buenaventura hasta el momento solo el 16,3% de la población posee las dos dosis del biológico, lo que representa un total de 37.035 personas del municipio del Valle del Cauca, un porcentaje que aún es bajo. En Colombia este porcentaje es del 33% y en Cali pasa del 40%.



“Hemos realizado inmersión tanto en el área urbana como rural del distrito, se han empleado todas las estrategias necesarias para llegar a la población, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y demás no hemos podido llegar al promedio nacional y estamos en un 39,2% en general”, explicó la Secretaria de Salud de Buenaventura, Francy Esther Candelo Murillo.

Para acelerar el ritmo, la Secretaría de Salud de Buenaventura adelanta estrategias de vacunación casa a casa y en sitios gran afluencia de público.

Y es que, según la funcionaria, la violencia y el fuerte apego a las tradiciones culturales son las principales razones de la poca acogida de la vacunación en el territorio. “En muchos territorios el porcentaje de positividad del covid fue muy bajo y ellos lo atribuyen a los remedios tradicionales, por eso muchos tienen esa fuerte barrera cultural en cuanto acceder a la vacunación covid. También tenemos un segundo factor y es que en algunas zonas hay barreras en cuanto a seguridad porque hay guerra entre bandas criminales y por eso no se ha podido acceder a estos lugares”, dijo Candelo.



Por lo que, al considerar estas dificultades desde la Secretaría de Salud de Buenaventura se ve con buenos ojos el anuncio del Ministerio, de un acompañamiento que desde ya tiene unos objetivos claros.



“Ya estuvimos reunidos unos delegados del Ministerio de Salud y esperamos que con este apoyo podamos mejorar la cobertura de vacunación, nos hemos colocado unas metas que al 31 de octubre esperamos intervenir el 50% de la población y a diciembre el 70%”, aseveró la titular de Salud.



Así las cosas, con corte al 30 de septiembre, en este territorio se han reportado 10.072 casos positivos de Covid-19, de los cuales 512 han fallecido y la ocupación de camas UCI ronda el 18%, según los datos de la Secretaría de Salud Distrital.

Un apoyo necesario

De acuerdo con la epidemióloga Johanna Candelo Montenegro, el panorama con los niveles de atraso en cualquier territorio no es bueno para el resto del país, pues finalmente todos sufren las consecuencias. “Buenaventura es un poco más complejo porque es una región turística que tiene una afluencia de extranjeros y vacacionistas, por lo cual esto podría afectar negativamente los contagios y las mortalidades”, acotó.



A manera de complemento, la también epidemióloga y docente universitaria, Lyda Osorio, explicó que es normal que en territorios como este se tenga una costumbre apegada a lo tradicional, pero que esto no debe hacer desistir de la vacunación.



“No solo en Buenaventura sino también en otras comunidades hay una tradición de una medicina ancestral sobre plantas que hay que valorarlo en su justa dimensión y ponerlo a dialogar con los conocimientos científicos. Al mismo tiempo hay que recordar que las vacunas han salvado muchas vidas, entonces la vacuna no es contraria a la medicinal tradicional y ancestral, por el contrario, las dos pueden fortalecerse en la mejoría y la supervivencia de las personas que tienen difícil acceso a los servicios de salud”.



Para lograr inmunizar al 70% de la población colombiana a fin de año, se deben aplicar 319.669 diarias en todo el territorio.

Arauca, Caquetá, Nariño, Córdoba, Bolívar, Cauca y Santa Marta son algunos de los demás territorios que tendrán el acompañamiento del MinSalud.

Falsa información

Según la epidemióloga, Johanna Candelo, los problemas de desinformación también son una barrera para la vacunación en el territorio, por lo que invitó a no creer en información por fuera de la oficial.



“Las personas tienen que guiarse más por la información oficial que se da a la población y no por cadenas de WhatsApp u otros mitos que generalmente se difunden en redes sociales. Cada vez que vayan a tomar una decisión frente a la vacuna deben hacerlo de una manera responsable y por fuentes oficiales; no está mal dudar frente a algo, el problema es que se toman decisiones incorrectas con fuentes que no son verídicas y no aportan”, acotó Montenegro.