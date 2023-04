Dueño de discoteca de Calima El Darién niega que el Alcalde haya recibido licor adulterado en su establecimiento

"A pesar de la amistad que tenías conmigo no te importa llevarte al que sea con tal de recuperar o solucionar tu problema", fueron las palabras del dueño del establecimiento donde el alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía Londoño, protagonizó un show en aparente estado de embriaguez y enseñando algunas de sus partes íntimas.



Tras divulgarse un video en el que el mandatario local está aparentemente borracho, mostrando sus genitales y desnudándose mientras bailaba, se conocieron versiones que aseguran que Mejía Londoño se encontraría hospitalizado en un centro médico de Cali porque, supuestamente, recibió escopolamina y licor adulterado.



De hecho, esa ha sido la versión que ha compartido el abogado del Alcalde, Armando Escobar, quien aseguró que no se ha podido comunicar con Mejía Londoño porque "se encuentra recluido en una clínica debido a que, al parecer, habría sido víctima de una sustancia que le habrían dado. Se presume que fue alcohol adulterado y escopolamina".



Al respecto, Juan Benítez, dueño de la discoteca El Bohío donde Mejía Londoño protagonizó el show, aseguró que es falsa la información que asegura que en su establecimiento se le haya proporcionado algún tipo de sustancia o licor en mal estado al Alcalde de quien, además, dijo que era una persona que consideraba cercana puesto que lo acompañó en su campaña por la administración municipal.



"Para nadie es un secreto que yo fui amigo de Martín, pero la noticia es demasiado grave para nosotros porque dicen que fue un tema de licor adulterado y burundanga. Gracias a Dios yo cuento con todas las facturas de los licores que distribuimos en el local, se los compramos a una empresa de Buga", comentó Benítez.



De igual manera, recalcó que su establecimiento cuenta con cámaras de seguridad, por lo que tiene registrado en video todo el tiempo que el Alcalde estuvo departiendo en su discoteca. Incluso, mencionó que tiene pruebas de que él llamó a las autoridades y que Mejía Londoño no quería irse del local.



"El negocio tiene cámaras, está registrado desde que llamé a la Policía cuando vi ese acto bochornoso, los uniformados fueron y él no se quiso ir con ellos hasta que fue otra persona allegada y lo recogió; hay registro desde qué hora estaba él en la discoteca ya borracho", mencionó.



Benítez, de igual manera, fue enfático en que le da "tristeza" tener que salir a dar explicaciones, pero que no puede permitir que "por salvarse ellos y salvar lo que les queda de Alcaldía vengan a destruir mi capital". Además, cuestionó que "si el licor estaba adulterado, ¿por qué a toda la gente que estaba con él no le pasó nada?".



El hombre finalmente lamentó el hecho de que sea él quien se esté viendo afectado por el bochornoso acto protagonizado por Mejía Londoño. "A pesar de la amistad que tenías conmigo no te importa llevarte al que sea con tal de recuperar o solucionar tu problema, no sé de quién haya sido la idea o qué sea lo que haya sucedido, pero yo tengo mi conciencia tranquila porque tengo todas las facturas", precisó Benítez.

El propietario de la discoteca El Bohío, donde el Alcalde de Calima, El Darien protagonizó una penosa situación, se pronunció sobre este hecho y aseguró que tiene todas las facturas de compra del licor, donde demostraría la legalidad del mismo.



Aunque desde la noche de este lunes 10 de abril se ha asegurado que el alcalde de Calima El Darién se encontraría internado en la Clínica Imbanaco, desde la Oficina de Comunicaciones del centro médico le dijeron a El País que, por ahora, no tienen autorización de confirmar o desmentir la información que se ha difundido sobre la presencia de Mejía Londoño en sus instalaciones o de su estado de salud.



Sin embargo, a través de redes sociales, en la mañana de este martes se han compartido imágenes del mandatario local en una silla de ruedas, así como en una camilla y vistiendo prendas de un centro médico. Hasta el momento, desde la Alcaldía de Calima El Darién no se han pronunciado sobre la polémica.