Congresistas piden se investigue a Alcalde de Calima El Darién por nuevo escándalo borracho

Una investigación disciplinaria y ser expulsado de su partido político es lo que algunos congresistas del Valle del Cauca están pidiendo sean las medidas que se le apliquen al alcalde de Calima El Darién, Martín Alfonso Mejía Londoño, quien protagonizó nuevo escándalo borracho.



De acuerdo con un video divulgado en redes sociales, el mandatario local fue visto en una discoteca del municipio aparentemente borracho y denudándose mientras bailaba. De hecho, se logra ver cómo Mejía está bailando sin camisa, al tiempo que enseña algunas de sus partes íntimas.



Luego de conocerse el video, que ha generado indignación en redes, han sido varias las críticas que ha recibido el alcalde de parte no solo de la ciudadanía, sino también de políticos de la región, uno de ellos el representante a la Cámara por el Valle, Duvalier Sánchez, quien calificó el hecho como "bochornoso".



A través de sus redes sociales, el congresista de Alianza Verde, el mismo del que es parte Mejía Londoño, aseguró que pedirá al Comité de Ética del partido para que investigue los hechos e interponga las sanciones a las que haya lugar. Además, mencionó que solicitará a la Procuraduría que abra una investigación al respecto.



"Un político electo por voto popular, sea alcalde, gobernador, concejal, diputado o congresista, debe ser ejemplo para su territorio, para los jóvenes y para la sociedad en general y lo que se evidencia en el vídeo por parte del alcalde de Calima - El Darién, es una vergüenza para todos quienes creemos que la política puede ser distinta, decente y con principios", comentó el congresista vallecaucano.



Otro de los políticos del Valle que se pronunció al respecto fue el también representante a la Cámara, Christian Garcés, quien no solo cuestionó la acción bochornosa cometida por el alcalde de El Darién, sino que también pidió se le sancione o, incluso, destituya.



"¿Cuánto se demorará el @PartidoVerdeCoL en expulsar al alcalde de Darién Martín Mejía, y la @PGN_COL Margarita Cabello en sancionarlo y destituirlo? No es la primera vez que da un pésimo ejemplo violando la ley", precisó Garcés.

Nos envían “ comparten video por un grupo del alcalde de Darien, Martin Mejia, no hay fecha exacta de los hechos pero se dice q el mandatario de manera recurrente realiza estos actos” pic.twitter.com/7j1WSvRwdn — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) April 10, 2023