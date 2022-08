Video: Alcalde de Calima-Darién subió ebrio a una tarima y puso en aprietos a famoso artista

El alcalde de Calima-Darién, Martín Mejía Londoño, protagonizó un bochornoso momento en medio de un concierto en las Fiestas del Verano en ese municipio el pasado fin de semana.



En estado de embriaguez el mandatario local subió a la tarima y le quitó el micrófono al cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido como El Andariego, quien era uno de los artistas invitados a la tradicional feria.

El alcalde del municipio de Calima El Darién, Martín Mejía Londoño, en medio de un concierto que se realizaba en el parque central, se subió a la tarima en estado de embriaguez, interrumpiendo la presentación de los músicos y comenzó a lanzar expresiones vulgares. pic.twitter.com/yUcXWy02wJ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 18, 2022



Es de destacar que el evento fue transmitido por las redes sociales de la Administración Municipal. A través de redes sociales, se ha reproducido un video en el que Mejía hace un llamado de atención al público: “Terrible terrible... de este lado no hay nadie que saque un celular, nada, ni un aplauso”.



Ante esto, ‘El Andariego’ pregunta si quiere que las personas enciendan la linterna de sus dispositivos, pero el mandatario continúa “regañando” a los asistentes y asegura que “no han tomado (licor)”.



“¿Y uno qué hace? Usted que es artista, yo soy político... o sea yo no tengo nada que ver acá”, señala el Alcalde, mientras el músico se toma la palabra y le agradece la invitación. Sin embargo, Mejía nuevamente lo interrumpe y asegura: “porque yo soy el ladrón”. Este incómodo momento toma por sorpresa al cantante, quien contesta: “ah, eso no lo sé yo”.



De un momento a otro, el mandatario cambia de tema para hacerle una petición a quienes disfrutaban del concierto. “Yo quiero una foto con mi pueblo, porque en Calima- El Darién los artistas son gratis, no son para los ricos. Me gasté 450 millones en ustedes, en traerles artistas, ¿y entonces?”, agrega Mejía, lanzando también expresiones vulgares.



Finalmente, pidió un tequila y entre silbidos y burlas del público fue bajado de la tarima. Después del suceso, el alcalde no se ha pronunciado, pero en redes sociales son varias las críticas que ha recibido. Algunos usuarios, por ejemplo, cuestionan la actitud del alcalde y le recuerdan que el dinero invertido en las fiestas era del municipio.