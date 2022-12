Defensoría del Pueblo rechazó amenazas contra una funcionaria de la entidad en el Valle

La Defensoría del Pueblo manifestó su rechazó frente a las amenazas de muerte que ha recibido una de sus funcionarias en el Valle del Cauca por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.



Según indicó la entidad, la funcionaria recibió las amenazas el pasado fin de semana, por lo que la Defensoría activó una ruta de protección ante las demás entidades pertinentes. Además, informaron que se solicitó a las autoridades no solo investigar las intimidaciones, sino también brindar las garantías de seguridad para que la persona pueda continuar realizando su trabajo en los territorios.



Lea además: "No me dieron ganas de quedarme": Raúl Gasca fue víctima de robo en la Feria de Cali



​La Defensoría también rechazó las intimidaciones de muerte que han recibido líderes sociales del departamento y, frente a las amenazas contra su funcionaria, la entidad manifestó que "amenazar a funcionarios de la entidad nacional de derechos humanos es muy grave dado que afecta la atención humanitaria que permanente se adelanta con las comunidades más vulnerables en los territorios".



Al respecto, Gerson Vergara, defensor Regional del Pueblo aseguró que luego de conocerse las amenazas contra los líderes y la funcionaria, "de inmediato la Defensoría activó la ruta de la protección y solicitó de manera urgente investigar y brindar más garantías de seguridad".



Lea también: Video: Tensión en la Plaza de Toros de Cali por prohibición de menores para participar en corridas



Cabe recordar que para la zona del Valle del Cauca la entidad mantiene vigente la Alerta Temprana 001 del 2021, en la que se advierte el riesgo que hay en el departamento por la presencia de disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. De igual manera, advierten de la presencia de grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, las autodenominadas 'Águilas Negras' y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.



"Para esa zona del país la Entidad mantiene vigente la Alerta Temprana 001 del 2021 en zonas suburbanas, así como en algunas comunas en donde también operan grupos de delincuencia común y organizada asociados al narcotráfico, cuya violencia configura una grave amenaza para los derechos de la población civil", precisó la Defensoría.