Construirán pozos sépticos para comunidad indígena de El Águila, en el norte del Valle

Un total de 15 pozos sépticos serán construidos en la zona rural del municipio de El Águila, en el norte del Valle, con el fin de beneficiar a la comunidad indígena de Daisiakoro.



“Tenemos esta situación de uno de los asentamientos de la comunidad Embera Chamí donde no tienen líquido vital, por lo que daremos una solución en cuanto al suministro de agua para el consumo humano y también de aguas residuales, esto con la construcción de los pozos sépticos”, explicó Jorge Enrique Sánchez, gerente de Acuavalle.



Esta entidad será la que encabezará el proyecto, del que también hacen parte la CVC, la alcaldía de El Águila y Vallecaucana de Aguas ESP.



Son 23 familias de dicha comunidad indígena las que no cuentan con agua potable y que se beneficiarán con la construcción de los pozos.



El alcalde de El Águila, Yulián Gallego, aseguró que esta iniciativa hace parte de una serie de acciones que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad. “Hemos venido manejando unos comités con entidades del departamento, en los que nosotros vamos a hacer la inversión de un acueducto y alcantarillado a largo plazo”, indicó.



Hasta el momento, no se han indicado datos como el valor total del proyecto ni cuándo se estaría iniciando.