“El Alcalde llegó solo, yo no lo llamé para que viniera”: propietario de la discoteca El Bohio

Es domingo, 9 de abril, en Calima-El Darién. A las 9 de la noche el ambiente ya está muerto, muchos establecimientos comerciales están cerrados y los habitantes descansan en sus hogares. Es Domingo de Resurrección.



En las inmediaciones del parque central del municipio destacan algunos sitios nocturnos que están abiertos, entre ellos la discoteca El Bohio. A este lugar decide llegar Martín Alfonso Mejía Londoño, alcalde de Calima-El Darién, por sus propios medios y sin compañía alguna a pasar la noche, según cuenta el propietario del lugar, Juan Benítez.



Doce horas después, por redes sociales ya circulaban imágenes del Mandatario bailando semidesnudo y mostrando sus genitales a algunos clientes de esa noche. Pero ¿qué fue lo que pasó en esa discoteca? Juan Benítez, el propietario, aseguró que “el Alcalde llegó solo, yo no lo llamé para que viniera”, como la pareja sentimental de Mejía Londoño manifestó a un medio de comunicación.



Agregó que, a pesar de que el Mandatario ya llegó a El Bohio en aparente estado de embriaguez, continuó consumiendo alcohol. Ya después vinieron las escenas inapropiadas que han protagonizado las redes sociales, a lo que Benítez reaccionó llamando a la Policía para que se lo llevara.



Sin embargo, una vez llegaron los uniformados, el alcalde Mejía Londoño se negó a abandonar el establecimiento, por lo que la fuerza pública no pudo interceder y él permaneció allí por un rato más.



Horas después, el municipio vio salir el sol y algunos de sus pobladores le revelaron a El País que vieron al Mandatario circular por las calles. “Se veía bien, debió haber sido antes de ver el video porque de lo contrario no habría salido, y ya después fue que supuestamente se fue para el médico”, dijo una mujer que prefirió no mencionar su nombre para “evitar problemas”.

​

Sobre algunas declaraciones que darían otra versión de lo sucedido y en las cuales se defiende al Alcalde, el propietario de la discoteca El Bohio señaló que “yo he analizado esos comentarios y he visto que son como piedras al aire; ¿cómo hacen para saber lo que sucedió aquí, si presuntamente el Alcalde no ha estado en buenas condiciones como para hablar? Según la información que han dado”.

En agosto de 2022 el Alcalde se subió ebrio a una tarima y puso en aprietos a famoso artista en las Fiestas del Verano.

Aseguró que no dará detalles a profundidad de los hechos del pasado domingo y la madrugada del lunes, ya que eso significaría darle herramientas a la defensa del Alcalde para proceder en su contra, pues afirmó que ellos no tienen pruebas para sustentar lo que están diciendo.



“Cómo salen a afirmar cosas como que tomó licor adulterado y que todo fue mi culpa, cómo salen a decir ese tipo de declaraciones que lo único que buscan es destruirme a mí, que no tengo nada que ver. Han querido echarme la culpa de un error que yo no cometí. Yo no fui el que me emborraché, yo no fui el que me desnudé, yo no fui el que me equivoqué”, expresó Benítez.



De hecho, explicó que se vio sorprendido cuando empezaron las acusaciones, pues dijo que era amigo del Alcalde y antiguo colaborador en su movimiento político. Incluso fue jefe de prensa de su Alcaldía hasta hace algunos meses.



Benítez sostuvo que está tranquilo, pues las más de 50 personas que estuvieron en el lugar esa noche saben la verdad, la misma que le contó a la Procuraduría, ente que abrió una investigación contra el Alcalde por su actuar y al que él ya entregó el material requerido.



“Yo hice entrega hoy (ayer) del material a la Procuraduría y solicité expresamente en mi declaración la cadena de custodia de ese material. Confío plenamente en el proceso que está adelantando la Procuraduría y hago un llamado a los medios de comunicación para que estén muy pendientes de la investigación”, comentó el propietario de El Bohio.

Hasta el 2022, el dueño de El Bohio trabajó como jefe de prensa de la Alcaldía, y renunció para dedicarse a proyectos personales.

Hechos como los ocurridos en la discoteca no serían nuevos. Carlos Albán, secretario de Asocomunal de Calima-El Darién, reveló que el Alcalde ya había generado escándalos antes.



“Hace un año, cuando hubo una fiesta a la que vino Luis Alberto Posada, también la embarró; se puso a tomar, decía que él era el único que mandaba e incluso hubo discusiones. Él se burla de la comunidad porque dice que como es el Alcalde y como tiene plata, puede hacer lo que quiera”, cuestionó.