Vallecaucano atrapado hace tres meses en China se declaró en huelga de hambre

Jhon Altamirano Uribe es un docente que, desde hace tres meses, se encuentra en cuarentena obligatoria en China luego de haber dado positivo para covid-19.



Aunque el hombre viajó al país asiático para trabajar como profesor en una escuela internacional en la que desde hace un tiempo enseñaba virtualmente, desde su llegada ha vivido entre hospitales y hoteles porque ha tenido varios diagnósticos positivos y negativos de este virus.



De acuerdo con el relato de Jhon, quien es oriundo de Palmira, Valle, el pasado mes de agosto se realizó una prueba diagnóstica previo a su viaje al país asiático y, tras obtener un resultado negativo, tomó un vuelo a Europa donde tuvo que practicarse un nuevo examen en Holanda para poder ingresar a China.



Una vez en China, el docente fue sometido a una tercera prueba que, al salir positiva, lo obligó a tener que cumplir una cuarentena obligatoria en un hospital donde permanecía aislado y donde le realizaban constantes exámenes diagnósticos.



"Duré en el hospital cerca de 2 meses, me hicieron un poco más de 21 pruebas. No me ha dado ni dolor de cabeza, ni un síntoma de covid-19, pero las pruebas las realizan cada 3 días. Esas pruebas daban positiva, negativa, positiva, negativa y así hasta que no me dieran dos pruebas negativas consecutivas no me dejaban salir", comentó Jhon a Blu Radio.



Según ha manifestado sus familiares, que a través de redes sociales han compartido la historia del profesor, aunque desde la Cancillería les habían indicado que Jhon podría volver a Colombia los primeros días de noviembre, el viaje al final no se pudo realizar.



Luego de estar dos meses en el hospital y tras obtener dos pruebas negativas de manera consecutiva, a Jhon le permitieron trasladarse a un hotel donde le siguieron haciendo seguimiento a sus supuestos contagios y, según detalló su familia, el pasado 25 de noviembre se volvió a complicar su situación porque un test arrojó resultado positivo.



"Yo no he pisado un andén de aquí, no he pisado la calle, no he visto el sol. Siempre he estado encerrado acá en estas cuatro paredes, dos meses en este hospital, un mes en hoteles y otra vez acá en el hospital no sé por cuánto más. Me han tenido que dar comida enlatada porque no estoy muy acostumbrado a la comida tradicional china que dan en el hospital", mencionó el maestro.

De acuerdo con lo manifestado por su familia, a pesar de que el profesor está vacunado contra el covid-19 y de que la Embajada de Colombia en China asegura que se han adelantado gestiones, por las normas sanitarias y los protocolos hasta ahora no ha sido posible la repatriación.



Tras llevar tres meses sin poder cumplir su labor como docente en China, ni de poder regresar a Colombia, Altamirano informó que se declararía en huelga de hambre como forma de protesta porque, según dice su familia, el encierro por la cuarentena obligatoria está afectando su salud mental.



"Se cumplen tres meses donde no ve la luz del sol, está peor que un preso porque al menos ellos pueden recibir visitas. Ha bajado de peso, no entiende qué sucede, su salud mental no da para más. Está sufriendo múltiples ataques de pánico, ansiedad, depresión. No encuentra una explicación lógica, se ha declarado en huelga de hambre", precisó su familia a través de un comunicado compartido en Instagram.