Toque de queda en Palmira: hallaron 50 personas en discoteca clandestina este fin de semana

Natalia Moreno Quintero

No menos de 50 personas fueron descubiertas en una discoteca clandestina, violando las medidas restrictivas de movilidad y bioseguridad en Palmira.



La fiesta intervenida se llevó a cabo este sábado, en el barrio El Triángulo, donde las autoridades descubrieron una vivienda grande, de tres pisos, que además tenía habitaciones y duchas para los asistentes.



El primer nivel estaba acondicionado como una discoteca, con mesas y poltronas, barra de licores y pista de baile.



En el segundo, había habitaciones, cada una con camas y duchas para las personas que decidieran subir, una vez terminaran la fiesta. Entre tanto, el tercero estaba habilitado como residencia para ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con el comandante del Distrito de Policía Palmira, coronel Germán Manrique, este barrio está ubicado en un sector aledaño a la cárcel del municipio.



"Allí se ubicó una residencia de tres pisos, donde en el primero y segundo piso funcionaba una discoteca clandestina. Es así como nuestras unidades llegan por información de la comunidad y observan que hay mesas y 45 personas en su interior y una barra con oferta de los licores que vendían en ese lugar", expresó.



El oficial agregó que verificando la documentación descubrieron que no tenían ningún permiso legal que acreditara su funcionamiento.



Al parecer, estas personas eran recogidas en un bus en otro sector y luego trasladadas hasta este sitio para no despertar sospechas entre las autoridades. Tras el operativo fueron conducidas a la Estación de Policía Palmira donde se les impuso un comparendo a cada uno por violación al toque de queda.



Entre tanto, al administrador y residente del lugar debió comparecer ante el Inspector de Policía para la aplicación de la respectiva sanción, teniendo en cuenta que este negocio no contaba con ningún tipo de permiso para el funcionamiento de una discoteca.



En este municipio, según cifras de la Policía Valle, se habrían impuesto más de 150 comparendos por violación al toque de queda y medidas de prevención contra el covid-19.