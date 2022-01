Así está la situación en Florida, Valle, tras la creciente del río Las Cañas

Las más de 80 familias damnificadas por la creciente del río Las Cañas, en Florida, Valle, se dedicaron ayer a las labores de limpieza de sus casas y a la evaluación de los daños con el acompañamiento de las autoridades.

En la mayoría de las viviendas el agua entró con arena y barro ocasionando la pérdida total de sus bienes.



“El río se salió por la parte alta, nunca se había desbordado por ese lado y no dio tiempo de que nadie saliera y nos quedamos atrapados, mientras pasó la creciente. Perdimos todos los enseres como camas, armarios, computador, televisor”, dijo María Isabel Toro, habitante de la vereda El Llanito.



Según información preliminar de la Secretaria de Gestión del Riesgo del Valle, al menos 80 familias fueron evacuadas del corregimiento El Llanito, en compañía de personal de la Defensa Civil, la Cruz Roja, Bomberos y el Ejército.



Las autoridades confirmaron que la emergencia se presentó tras horas de intensas lluvias en esa zona del Valle.



“Esta emergencia se registra pese a los trabajos de descolmatación que hemos venido adelantado en el río, pero fue la fuerte tempestad que se dio en las últimas horas lo que provocó su desbordamiento. La calamidad pública está vigente", comentó el alcalde de Florida, Alexander Orozco.

Lea además: Las alarmantes cifras de quemados por pólvora en el Valle que dejó el fin de año



El municipio continúa en alerta amarilla, entretanto las autoridades municipales adelantan trabajos en la zona afectada. “Tenemos máquinas trabajando en el sector, hoy (martes) tenemos la calamidad pública vigente, esto permite que el Gobierno dé una pronta respuesta a estas familias que se han visto afectadas, con alimentos, elementos de construcción como tejas, ladrillos y cemento, para la reparación de las casas. Estamos muy atentos del apoyo nacional ya que iniciamos un nuevo año y apenas vamos a aperturar el presupuesto, lo mismo pasa con la Gobernación, pero estaremos pendientes para solucionar la emergencia que tenemos en el municipio”, dijo Orozco.



La Gobernación del Valle, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, está acompañando a las autoridades de Florida para manejar la situación de emergencia.



“Tenemos personal en la parte del río Cañas, tenemos un sobrevuelo con dron para mirar si las dificultades que se presentan en el mismo río y en las viviendas, esperamos que no se encuentre ningún taponamiento para que no se vaya a presentar una situación más grave. Los bomberos evacuaron las familias afectadas y estamos en disposición para prestar las ayudas que necesita el municipio de la manera más rápida”, indicó Jesús Antonio Copete , secretario de Gestión de Riesgo de Desastres del Valle.



El desbordamiento del río Las Cañas no es el único motivo de alerta en el municipio, pues el río Desbaratado también ha presentado desbordamientos y el río Fraile ha aumentado su caudal debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días y que continuarán en el departamento.

Lea también: Reportan hostigamiento de grupos armados a la Fuerza Pública en El Queremal, Dagua



“El Valle sigue con lluvia, estamos aún con el fenómeno de la niña y lo más importante es continuar con el seguimiento al río Guabas, al río Desbaratado y a todos aquellos que presentan aumento en su caudal”, puntualizó Copete.



De acuerdo con el reporte de los organismos de atención del riesgo, en los municipios de El Cairo, Sevilla, Bolívar y Toro también se han presentado fenómenos de remoción en masas en vías secundarias y terciarias que han dificultado la movilidad en la zona rural. Además, los ríos Dagua, San Juan y Cabas continúan en alerta por posible desbordamiento.



Óscar Ramírez, del grupo de Recursos Hídricos de la CVC, explicó que: “Según el Instituto Internacional de Investigación de Clima y Sociedad, los primeros cuatro meses del año estarán influenciados por el fenómeno La Niña. Se espera que la primera temporada seca tenga un aumento de la precipitación media y se puedan presentar eventos que puedan causar afectaciones puntuales de crecientes súbitas e inundaciones como las ocurridas el día lunes al sur del departamento”.



El llamado que hacen las autoridades departamentales es acatar las disposiciones en materia de prevención para la época de lluvias, que pueden extenderse hasta el mes de marzo