202 toneladas de alimento han ingresado a Palmira por los corredores humanitarios

Valentina Rosero Moreno

Un total de 202 toneladas de alimentos, entre granos y frutas, han ingresado desde el pasado 7 de mayo y hasta el pasado miércoles al municipio de Palmira, luego de ser habilitados los corredores humanitarios.



No obstante a ser una cifra importante, el problema de desabastecimiento sigue siendo crítico en la población donde productos como la carne, el pollo y el cerdo, además de la papa, en sus diferentes presentaciones, escasean.



Carolina Peláez, secretaria de Agropecuaria y Desarrollo Rural, explicó que hasta este miércoles 44 vehículos habían ingresado a la ciudad provenientes de los municipios de Yumbo, Candelaria y Cali.



Adicional a esto, han venido realizando un esfuerzo muy importante con los pequeños productores de la localidad para que contribuyan a surtir al municipio y paliar así un poco la difícil situación que se vive por cuenta del paro nacional.



“En términos de la oferta que tenemos de los pequeños productores rurales hemos logrado verificar que dentro de las pequeñas asociaciones hay una disponibilidad de producción agrícola de aproximadamente 81 toneladas de alimentos frescos, mientras en el sector pecuario tenemos una capacidad de 18 toneladas de alimentos de carnes blancas como pollo y cerdo”, explicó.



Señaló que el 80% del total de dicha producción proviene de las comunas 15 y 16, en la parte alta del municipio.



Le puede interesar: Corredores Humanitarios en Palmira serán permanentes



Destacó, igualmente que, pese a la situación de paro y los problemas de movilidad, los pequeños productores han logrado bajar sus productos a través de sus transportes tradicionales.



Además, indicó, en la zona plana, específicamente en el corregimiento de Rozo, los campesinos han encontrado nuevas alternativas de comercialización, inclusive fuera del municipio y es así como vendieron plátano y cilantro a la capital vallecaucana.



Entre tanto, también lograron hacer un autoabastecimiento de 550 kilos de aguacate en Palmira.



“En resumen la zona alta sigue siendo la principal despensa del municipio para la provisión de alimento fresco. Sin embargo, la zona plana ha logrado tener un ejercicio de autoabastecimiento en los corregimientos, dado que los pequeños productores se han conectado con nuevos canales de comercialización”, manifestó.



De las comunas 15 y 16 se han movilizado productos como banano, frijol, cítricos, café, aromáticas y medicinales, cebolla cabezona, cilantro, guineo, perejil, yuca y también aguacate Hass.



La oferta local ha permitido atender parte de la canasta básica, a excepción de la papa que llega del sur del país y Boyacá, la cual está completamente agotada.



Incremento en los precios

El desabastecimiento que vive la ciudad ha provocado un incremento en los precios de más del 100% en algunos productos.



Tal es el caso de la cebolla larga y el plátano que llegó a comercializarse en la galería central con un incremento del 150%, mientras en el tomate fue del 100%.



Pero, hay otros productos como la habichuela y la naranja que desde que inició el paro no han tenido una gran variabilidad en su precio.



“En la medida que nosotros logremos conectarnos y que haya movilidad en todo el corredor del departamento, considerando que tenemos gran producción que se surte por el norte y sur del país, lograremos reactivar, poco a poco y paulatinamente, la situación de abastecimiento del municipio”, reiteró Peláez.



Si bien no se tiene una cifra global de a cuánto ascendería el desabastecimiento, la funcionaria indicó que en carne de res este alcanza el 85%, en cerdo, 60%, mientras en pollo es del 90%. En cuanto a frutas y verduras está alrededor del 65%



Pese a haber mejorado mucho con respecto a los primeros días de paro, no se puede hablar de un abastecimiento normalizado porque aún los palmiranos no pueden salir y escoger los productos que requieren para sus familias.



Peláez afirmó que, respecto al tema de la especulación, no se han tomado medidas pues “respetamos y entendemos la libre oferta y demanda que se da en el mercado”.



Mercado campesino

Como una estrategia para ayudar a los pequeños y medianos productores locales, pero también como un ejercicio de solidaridad con los palmiranos en materia de precios, la administración tiene programado para este sábado, 15 de mayo, a partir de las 5:00 de la mañana, la Cuarta Versión del Mercado Campesino.



El certamen se cumplirá en el Coliseo de Ferias donde los visitantes podrán encontrar alimentos frescos a precios muy asequibles.



La oferta incluye aguacate, plátano, naranja, mandarina, huevos, plátano maduro, espinaca, papaya, trucha, pimentón, brócoli, lulo, pulpa de fruta, guayaba, frijol, maíz, cebolla cabezona y larga, arverja.



Asimismo, mora, pollo, frijol verde y seco, perejil y cilantro.



“A la fecha nos han confirmado 35 productores, muchos de los cuales hacen parte de doce de las Asociaciones de pequeños y medianos productores del municipio. Los invitamos a que nos acompañen y que compren los productos directamente de las manos de quienes los producen”, puntualizó.



Lea además: Gobernadora pidió a manifestantes respetar los corredores humanitarios del departamento