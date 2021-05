Gobernadora pidió a manifestantes respetar los corredores humanitarios del departamento

Valentina Rosero Moreno

En el marco de la jornada dieciséis del paro nacional, la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo un llamado este jueves a la ciudadanía a respetar los corredores humanitarios que se han implementado en diferentes zonas del departamento.



“Llamamos a los manifestantes de todos los municipios del Valle a que respeten los cordones humanitarios, a que entiendan que la salud es de todo mundo. Es muy lamentable que no se respete la misión médica en medio de los bloqueos en el departamento, estos hechos no representan la protesta social”, mencionó la Mandataria.



Teniendo en cuenta los hechos registrados el miércoles en la vía Cali - Buga, cuando quince tractocamiones que transportaban insumos médicos fueron vandalizados, la Gobernadora pidió a los manifestantes no obstaculizar las vías por donde se están desarrollando los cordones humanitarios, así como a pensar en quienes estaban necesitando los suministros.



Lea también: Vandalizan tractocamiones que llevaban insumos médicos en vía Cali - Buga



“Hoy puede ser un familiar de ustedes o una persona cercana que esté sufriendo una situación difícil y esté necesitando alguno de esos medicamentos que con tanta urgencia necesitábamos hacer llegar a su destino, fue muy lamentable lo que sucedió en Buga”, dijo la Gobernadora.



Entre tanto, la Gobernación informó que en las últimas horas se ha logrado consolidar cerca de diez corredores de emergencia en diferentes zonas del departamento. Y, además, se restableció el flujo de alimentos entre el área metropolitana de Cali a través de Jamundí y Buenaventura.



Le puede interesar: Tribunal ordena a líderes de paro y autoridades garantizar corredores humanitarios en Cali y el Valle