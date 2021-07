20 de julio en municipios del Valle: protestas pacíficas y pocas alteraciones de orden público

Valentina Rosero Moreno

Desde el PMU del Valle del Cauca las autoridades verifican que no se presenten bloqueos en el departamento.

Las autoridades del Valle del Cauca han informado que en el departamento las actividades convocadas para este 20 de julio avanzan sin presentarse graves alteraciones al orden público.



El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, realizó un balance positivo sobre las movilizaciones que en la tarde de este marte se realizan en los diferentes municipios del departamento.



Dijo que aunque en los municipios de Buga, Bugalagrande y Zarzal se presentaron algunas situaciones de alteración al orden público, estas fueron controladas por las autoridades y las marchas continúan de manera pacífica.



"Desde el Puesto de Mando Unificado estamos haciendo un seguimiento a las actividades y protestas pacíficas en el Valle, hasta el momento transcurren en paz y convivencia pacífica en todo el departamento", indicó.

#20DeJulio | Reporte de la jornada en el Valle del Cauca que transcurre en normalidad. @CamiloMurciaLo hace un llamado para continuar con buen comportamiento y protocolos de bioseguridad. Apoyo de @DevalPolicia y @Ejercito_Div3 continuará en los 42 municipios @GobValle pic.twitter.com/1uPkTgSKfY — Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana (@SecSeguridadVal) July 20, 2021



Dijo además que las autoridades no van a permitir que en el departamento se presenten bloqueos o violaciones a la libre movilidad de los ciudadanos.



"No se van a permitir bloqueos en las vías y principales corredores viales del departamento; se reitera la invitación a que las manifestaciones sean pacíficas y no afecten la movilidad", comentó.



Por su parte, la Policía Valle manifestó que la Personería y la Defensoría del Pueblo han acompañado las manifestaciones.



En los municipios de Palmira, Cartago, Roldanillo, Tuluá, Buenaventura y Dagua delegados de la Defensoría han verificado los elementos de protección con los que los uniformados están controlando el orden público.

