20 de julio en Cali: así avanza la jornada de movilizaciones en la capital del Valle

Colombia vive este martes una atípica conmemoración del Día de la Independencia, con varias convocatorias a movilizaciones, sin desfiles militares y con las autoridades en máxima alerta ante posibles alteraciones del orden público.



En Cali la jornada transcurre en medio de la expectación, la incertidumbre y el temor. Así avanza este 20 de julio:

7:00 a.m. Reportan normalidad en la ciudad

Con tranquilidad avanzan las primeras horas del día en la capital del Valle. Las autoridades no reportan afectaciones.



El Sistema Integrado de Transporte Masivo MÍO inició operaciones este martes a las 6:00 a.m., pero solo con las rutas troncales T31, E21, E27, T40, T47B, T50 y T57A, además del MÍO Cable.

En el transcurso de la mañana y de acuerdo al desarrollo de la operación, la movilidad y orden público en la ciudad, debido a las marchas programadas en distintos puntos, se activará el servicio de alimentación y pretroncal de manera gradual.



6:00 a.m. Autoridades hacen presencia en Paso del Comercio

Desde las primeras horas de este martes, funcionarios de la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana de la ciudad hicieron presencia en el sector de Paso del Comercio, en la salida de la ciudad hacia la recta a Palmira.



El sector, ubicado en el norte de la capital del Valle, fue uno de los puntos que estuvo bloqueado por más de un mes, desde el inicio del paro nacional en abril.



"Queremos que la jornada del 20 de julio sea por la vida, para la vida, en paz, en convivencia y en responsabilidad. Invitamos a todos a que estén muy atentos, a que comprendan que no se puede lacerar la vida ni los patrimonios, y que la movilización pacífica será una movilización que siempre propenderemos y proyectaremos en su cumplimiento", indicó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Las autoridades recorrieron Paso del Comercio previo al inicio de la jornada de manifestaciones. El alcalde Jorge Iván Ospina envió un mensaje a la ciudadanía.



"Estamos activados desde el lunes. Tenemos la presencia en el Puesto de Mando Unificado, PMU, de la Procuraduría, la Defensoría y la Personería: el sistema de Derechos Humanos se encuentra activo para garantizar que las cosas se hagan desde lo pacífico, que el marco de protesta sea siempre de DD.HH., que no se permita ningún atropello hacia la población, ni de la población hacia la fuerza pública, o ningún tipo de vandalismo", aseveró, por su parte, el secretario de Seguridad, el coronel (r) Carlos Javier Soler Parra.



El funcionario también invitó a que las manifestaciones se adelanten en paz y que se haga "desde la civilidad, desde la tranquilidad".



"Tenemos la intención, el deseo, de que no toque usar la fuerza pública porque una lucha, una confrontación entre hermanos no es buena, pero también necesitamos ser muy pacíficos (...) Estamos acompañándolos y estamos desplegados: esperemos que no se dañen bienes públicos, ni el transporte masivo, los semáforos, nuestros CAI, la vía pública. Respetemos la estación del MÍO, respetémonos entre seres humanos", apuntó.

Carlos Soler, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, dijo que las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para seguir el comportamiento de las protestas.



Por su parte, William Vallejo, secretario de Movilidad, aseveró que la dependencia ha trabajado en la planeación de este día desde hace una semana y acompaña la jornada desde el PMU.



"Hemos desplegado una solicitud de alistamiento de primer grado para todo el personal operativo de la secretaría, los cuales están en posición desde las 5:00 am en las entradas y salidas de nuestro distrito, acompañando los distintos operativos de regulación y monitoreo que vienen adelantando las fuerzas del orden público", informó.