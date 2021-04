Covid-19 en el Valle: 1.067 casos nuevos y 29 muertes este 21 de abril

Álvaro José Carvajal Vidarte

Valle del Cauca mantuvo este miércoles la tendencia que ha mostrado en los últimos días y tuvo leves variaciones con respecto al reporte del día anterior.



La región informó de 1.067 casos nuevos de covid-19 confirmados en las últimas 24 horas y 29 decesos más por causa del coronavirus, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.



El departamento llegó así a 227.605 contagiados de la enfermedad confirmados en territorio vallecaucano desde que inició la emergencia sanitaria.



Por otra parte, los decesos se registraron en Cali (12), Palmira (3), Jamundí (2), Tuluá (2), Yumbo (2), Buenaventura (1), Calima - El Darién (1) El Cerrito (1), Florida (1), Pradera (1), Roldanillo (1), Versalles (1) y Vijes (1).



Valle del Cauca llegó así a 6.967 fallecimientos asociados al covid-19 en poco más de un año de pandemia.



Las autoridades de la región permanece en alerta ante el aumento de la ocupación de las camas de cuidados intensivos.



"Estamos llenos, anoche tuvimos una noche difícil, llegaron pacientes que no se pudieron ubicar, así que estamos rondando el 100 %. Entramos en la fase más dura de esta situación, aunque el número de casos no se incrementa, el número de pacientes hospitalizados sí, y el número de pacientes que requieren UCI", dijo en la mañana de este miércoles la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes.



La funcionaria recordó que están prohibidas las reuniones públicas y privadas con más de 10 personas, los aforos que superen el 30 % de su capacidad -que no superen las 50 personas- e hizo énfasis en reforzar las medidas de autocuidado.

Covid-19 en Colombia

A nivel nacional, las autoridades sanitarias reportaron 17.212 casos nuevos de la enfermedad, 16.206 recuperados y 419 fallecidos, de los cuales 373 se registraron en días anteriores.



Los laboratorios del país procesaron 74.113 muestras en las últimas horas, 50.633 de ellas correspondientes a pruebas PCR y 23.480 a pruebas de antígenos.



El país llegó así a 2.701.313 contagios confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales se han recuperado 2.521.944 pacientes y han perdido la vida 69.596. 100.645 casos permanecen activos.

Noticia en desarrollo...