Vacunas de Pfizer para segunda dosis están disponibles solo en tres megacentros de Cali

Valentina Rosero Moreno

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, anunció que la ciudad recibió cerca de 6000 dosis de la vacuna contra covid-19 que serán destinadas para la aplicación de segundas dosis.



Torres explicó que estos biológicos estarán distribuidos en los megacentros de La 14 de Pasoancho, el estadio Pascual Guerrero y La 14 de Calima.



"Las vacunas estarán disponibles hasta agotar existencias, mientras esperamos una nueva entrega por parte del Ministerio de Salud", detalló la Secretaria.

La Secretaría de Salud de Cali hizo un llamado a los ciudadanos que no se han vacunado para que reciban la vacuna de otras farmacéuticas porque, por ahora, no hay disponibilidad del biológico de Pfizer para primera dosis.



"Para las personas que no se han vacunado, no es necesario que sigan esperando la vacuna de Pfizer, porque tenemos disponible para primeras dosis las vacunas de otros laboratorios", explicó la subsecretaria de Salud de Cali, Doris Tejeda.



Al respecto, las autoridades sanitarias de Cali indicaron que hay disponibilidad de 88.019 vacunas contra el covid-19, que están distribuidas en los 82 puntos de vacunación de la ciudad.



La Secretaría de Salud detalló que este jueves en la capital del Valle hay 55.583 dosis de Sinovac, 28.313 de AztraZeneca y 2485 de Janssen que se aplicarán en las IPS públicas y privadas, así como en los megacentros.



Precisó además que hasta este miércoles 21 de julio en Cali se habían aplicado 1'369.012 dosis de vacunas contra el covid-19, suministrando al rededor de 18 mil dosis diarias en las últimas semanas.

