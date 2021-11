Una persona lesionada dejó explosión en el interior de uno de los laboratorios de Univalle

Una persona resultó lesionada este jueves en un incidente con material peligroso registrado dentro del edificio 320, de la facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle, sede Meléndez.



El hecho se registró pasadas las 10:00 a.m. en uno de los laboratorios del centro educativo, ubicado en el sur de Cali.



La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, que desplazó al sitio nueve unidades, en una máquina para atención de emergencias con materiales peligrosos, una máquina extintora y una ambulancia.



"Se trató de producto químico desconocido el cual procedían a envasar en recipiente de vidrio se fractura y genera la emergencia", explicaron desde el organismo de socorro.

Los uniformados procedieron a realizar labores preventivas con trajes valvulares, pero no lograron identificar de qué producto se trató.



"En la escena no se observó producto como tal, solo manchas a los alrededores; se procedió a recolectar residuos para colocarlos en una caja especial y dar disposición final", añadieron.



La persona lesionada no fue atendida por los paramédicos de la institución, pues fue trasladada por personal de la universidad antes de la llegada de los bomberos.