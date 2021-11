¿Qué tan cerca está el cuarto pico del covid-19 en Cali y el Valle?

Aumentar el número de personas vacunadas, seguir con los protocolos de bioseguridad y concientizar a los caleños de apostar por el bienestar colectivo, son las tres claves que se deben tener en cuenta para evitar un cuarto pico de la pandemia del covid, según las autoridades y especialistas en salud.



En el Valle del Cauca, unas semanas atrás, se reportaban en promedio 73 casos positivos diarios, pero en los últimos días, según las más recientes cifras, se están presentando un poco más de 150, que aunque aún son pocos frente a lo que se tuvo en junio de 2021, generan preocupación.



“Es una situación muy preocupante ver cómo el número de casos aumenta y la vacunación no sube de manera proporcional, y es muy triste que sigan entrando personas a UCI cuando podrían estar vacunadas y evitar estos eventos tan tristes”, expresó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

En Antioquia y Barranquilla han aumentado los casos (394 y 300, respectivamente en el día de ayer). En el país se registraron 2.461 casos, de estos 153 en el Valle.

Ante esta situación, desde la Secretaría de Salud de Cali informaron que la curva de contagios diarios sigue estable, pero que aún no se ha logrado disminuir la derivación a UCI, dado a que de las 54 personas en ellas, 46 no se habían vacunado.



“Tenemos obviamente un riesgo de tener nuevos picos, sobre todo en esta población no vacunada, vienen eventos masivos, vamos a recibir más de 5.000 personas del exterior que, aunque llegan con un protocolo, existe un riesgo de que puedan traer el covid con cepas diferentes que aún no están en nuestra ciudad”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Actualmente en la capital del Valle se han aplicado alrededor de 2.370.000 biológicos, de ellos 1.413.000 corresponden a primeras dosis y 1.030.000 a segundas dosis, lo que deja una cobertura que ronda el 64% de la población con al menos una dosis de la vacuna.

‘La vacunación es una responsabilidad social’



Para algunos expertos en salud es necesario que no se piense solamente en el derecho individual, sino en el bien colectivo, y que este se logra únicamente accediendo a la vacunación, para así minimizar los riesgos de un repunte de casos.



“Probabilidades de que suban las cifras las hay muchas, dado que hasta que las metas de vacunación no se alcancen siempre vamos a tener un riesgo latente. Además, como se acerca la temporada de diciembre donde las personas salen a rumbear, pues naturalmente estamos ad portas de tener una nueva oleada de casos de covid”, explicó Robinson Pacheco, medico epidemiólogo.



Sumado a eso, de acuerdo con Juan Sebastián Hurtado, epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Valle, el aumento de los casos también corresponde a la no correcta aplicación de las medidas de bioseguridad, hechos que al sumarse a las personas que aún se resisten a la vacunación, generan un inevitable riesgo.



“Hablar de un cuarto pico en este momento es un poco complejo porque no tenemos la manera de predecir, lo que sí sabemos es que hay una tendencia que nos da unas alertas que son importantes identificar de manera adecuada y sobre todo de manera temprana para generar las medidas de mitigación y evitar la propagación ante el crecimiento de casos”,



Por lo anterior, Hurtado aseguró que, según algunas apreciaciones desde el Ministerio de Salud, el aumento de casos en el departamento se podría presentar con más fuerza entre la segunda y tercera semana del mes de diciembre.

​

Por lo que el especialista hizo un llamado a la comunidad para no relajarse, además de atender todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades de la salud.



“Es una consciencia colectiva e individual que nos obliga a nosotros a cuidarnos y a nuestra familia, que nos conduce a acceder a la vacuna, proteger a nuestros niños y ancianos, es una obligación individual y familiar que habla de un tema de responsabilidad social”. concluyó Hurtado.



‘Un centavo para el peso’



Teniendo en cuenta que ya estamos a unos pocos días de que se cumpla el plazo para tener por lo menos el 75% de la población con una dosis de la vacuna, aún los promedios de aplicación diarios están bajos.



“Hemos trabajado incansablemente, hemos adelantado diferentes estrategias y hoy Cali debe hacer el último esfuerzo, porque todavía como decimos en algunos momentos: nos hace falta un centavo para el peso”, expresó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud.



En Cali se deben aplicar 15.000 dosis diarias para cumplir la meta, hoy solo se están administrando alrededor de 9.000.