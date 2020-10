Un muerto y un herido deja balacera en un motel al norte de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Un hombre muerto y uno herido es el saldo que dejó una balacera en el motel Rey del Norte, ubicado en la vía Cali - Yumbo.



La víctima mortal de este hecho era un joven de 23 años, quien falleció cuando era trasladado al hospital Joaquín Paz Borrero. Fue identificado como Johan Miguel Ortiz Campo.



El lesionado es otro hombre que permanece en un hospital con pronóstico reservado.



Sin embargo, son dos las versiones relacionadas con este hecho violento ocurrido en horas de la madrugada.



Mientras la Policía indica que la riña inició al interior del establecimiento, la administración del motel dice que todo ocurrió a las afueras.



Según la Policía, la balacera se dio en el marco de una riña que empezó al interior del motel entre dos grupos de jóvenes.

Al parecer, un grupo de personas intentó ingresar a otra habitación, en la que estaban otros jóvenes.



Los ocupantes de ambas habitaciones salieron del motel y fue allí donde, según las autoridades, se registró un tiroteo que cobró la vida de Ortiz Campo.



Sin embargo, la administradora del Motel Rey del Norte, le contó a El País que es falso que la balacera se haya dado dentro del establecimiento.



"El problema ocurrió sobre las 4:00 a.m., cuando un grupo de jóvenes, a bordo de un automóvil, llegaron al motel y pidieron entrar a una de las habitaciones múltiples donde estaba otro grupo de personas, argumentando que se conocían. A los ocupantes de la habitación se les pidió la autorización, pero ellos no dejaron", contó.



La administradora señaló que fue allí cuando empezó todo, ya que "cuando a ellos se les dijo que no podían entrar, se enojaron, trataron de ingresar a la fuerza y dañaron uno de los muros de la entrada, luego empezaron a discutir entre ellos y ahí se produjo la balacera".



Según el personal del motel, el enfrentamiento se presentó afuera del establecimiento y no al interior como se dice en las primeras versiones.



Cabe recordar que de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Seguridad y Justicia, entre el 1 y el 5 de octubre en Cali se han registrado 18 homicidios, cuatro mas que en el mismo período del año anterior.

813 muertes violentas se han presentado en Cali en lo que va del presente año, según la Alcaldía.