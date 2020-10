Juan Felipe Delgado Rodriguez

La investigación del caso de las dos hermanas que fueron asesinadas el pasado 26 de septiembre, al oriente de Cali, arrojó un nuevo avance tras la captura del presunto homicida.



El individuo fue asegurado la noche de este domingo en el municipio de Yumbo, en un trabajo articulado con la comunidad, Fiscalía y Policía.



Al momento de la captura, el presunto agresor se encontraba sin ninguna documentación, por lo que debieron realizarse diferentes procedimientos para su plena identificación.

Este hombre, de 52 años, es acusado por el homicidio de Carolina Carmona Sánchez, de 40 años y el de Yolanda López Sánchez, de 47, en el primero piso de una casa ubicada en la Carrera 29A #41-20, del barrio El Diamante.



El País habló con un familiar de las dos mujeres, quien narró la afectación que padecen sus allegados, especialmente los hijos de las víctimas.



"Él (capturado) fue la pareja sentimental de Carolina durante muchos años, luego terminaron y ella se fue para España, donde se casó con un peruano, allá era feliz, pero se devolvió cuando inició la pandemia para resolver unos asuntos familiares", dijo.



De acuerdo con el testimonio, el capturado se volvió a acercar a su expareja y logró establecer una amistad, hasta que se enteró que ella ya estaba con otra persona.



Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre, las víctimas mortales estaban, al parecer, departiendo con amigos y familiares. Cuando se quedaron solas y dormidas en la sala, el presunto agresor las asesinó con arma cortopunzante, haciéndoles heridas en el cuello y otras partes de sus cuerpos.



"Creemos que en un ataque de celos este hombre mató a Carolina, pero no sabemos porque mató a Yolanda. Estamos muy dolidos con todo esto, sobre todo los niños, por eso le pedimos a las autoridades que a este asesino se le imponga la máxima condena", señaló.



Es preciso mencionar que, en entrevista con Radio Reloj, otro familiar señaló que unas horas después de hallar los cuerpos sin vida, el presunto asesino le habría enviando una nota de voz por WhatsApp a una prima de Carolina, en el que confirmaría ser el asesino de las hermanas.



"Su hermana me irrespetó oyó, se puso a decirme que tenía mozo, y cómo me va a decir eso, así no es. Entonces pa’ que respete, pa’ que respeten los hombres", dice el audio.



De Carolina Carmona Sánchez se sabe que era una mujer trabajadora y que tenía dos hijos, uno de ellos vivía con ella en España. En cuanto a Yolanda López Sánchez se pudo conocer que era madre de dos niños y estaba entregada a las labores del hogar.



Con respecto al presunto homicida, la Policía indicó que estaría pagando una pena por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, pero tenía un permiso y es durante ese tiempo que se habría cometido el crimen.



Por ahora, el acusado deberá responder ante la justicia, entre otros cargos, por el delito de feminicidio con circunstancia de agravación.

Cabe recordar que según la Secretaría de Seguridad y Justicia, entre el 1 y el 3 de octubre del presente año se han registrado 811 muertes violentas.

Septiembre, con 119 homicidios, ha sido el mes más violento de Cali en el presente año.