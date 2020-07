Dos lesionados en accidente entre carro y bus del MÍO cerca a la Torre de Cali

Erika Mantilla

Dos personas resultaron lesionadas en medio de un accidente registrado en la mañana de este jueves, en medio de la colisión de un automóvil particular y un bus del MÍO en el barrio Versalles, norte de Cali.



El siniestro vial se reportó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios cerca de las 6:40 a.m., en la Avenida 3 Norte con Calle 18. Para atender la emergencia el organismo de rescate envió al lugar una máquina con cuatro unidades y una ambulancia con dos paramédicos.



Aunque no se han establecido las causas del accidente, la Secretaría de Movilidad informó de manera preliminar que uno de los heridos es una joven de 22 años, en estado de gestación, que se desplazaba en el vehículo particular, de placas CQX 625. Al parecer, no sufrió heridas de gravedad.



El segundo lesionado sería uno de los pasajeros que se movilizaba en el bus y ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención especializada.



El automóvil particular terminó volcado sobre el carril exclusivo del sistema de transporte masivo tras el impacto con un bus padrón que cubría la ruta T42, en sentido norte.

Lea además: Conductores del MÍO protestan por segunda vez esta semana en el centro de Cali