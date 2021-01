Toque de queda nocturno y pico y cédula en municipios del Valle irán hasta el 20 de enero

Álvaro José Carvajal Vidarte

El toque de queda nocturno y el pico y cédula en 40 de los 42 municipios del Valle del Cauca se extenderán, por lo menos, hasta el próximo jueves 20 de enero.



Así lo dio a conocer la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, este miércoles a través de su cuenta de Twitter.



La restricción de movilidad iniciará a las 10:00 p.m. de cada día y se extenderá hasta las 5:00 a.m. del siguiente, excepto el viernes 15 y el sábado 16 de enero, que iniciará a partir de las 8:00 p.m.



"Se exceptúan de la medida prestadores de servicios en salud, cuidadores de niños y las ya contempladas antes", indicó la mandataria.



En cuanto al pico y cédula, podrán salir a establecimientos comerciales las personas con documentos terminados en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) los días 13, 15, 17 y 19 de enero, mientras que aquellos con identificación terminada en número par (2, 4, 6, 8 u 0) lo podrán hacer los días 14, 16, 18 y 20 de enero.



La medida no aplica para el consumo en bares y restaurantes, así como otras diez excepciones.



"Estas son: servicios y trámites que requieran comparecencia de dos o más personas simultáneamente, cuidadores y acompañantes de adultos mayores, personas con discapacidad o en tratamientos especiales, personal médico y de salud, servicios de salud, farmacias y funerarios. También están excluidos del pico y cédula servicios veterinarios, de tránsito, gimnasios y centros de acondicionamiento físico, hoteles, moteles, y servicios de combustible", explicó Roldán González.



Cabe resaltar que estas medidas no aplican para Cali y Buenaventura, pues al ser distritos especiales estos municipios tienen autonomía para dictar disposiciones propias.



Desde la Gobernación también recomendaron a los habitantes de Buga, Cartago y Palmira estar atentos a las restricciones adicionales que puedan decretar los alcaldes de esas localidades, las cuales presentan altos porcentajes de ocupación de UCI.

Las autoridades del departamento permanecen en alerta ante el alto número de contagios y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en el Valle del Cauca, que hasta la mañana de este miércoles llegaba al 96 %.



La región acumuló este miércoles 150.027 casos de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus y 4.674 decesos desde que la pandemia llegó a territorio vallecaucano.



"Hacemos un llamado urgente al autocuidado y a la responsabilidad individual. Hoy tuvimos el día más difícil durante la pandemia con 1.590 casos. El virus lo derrotamos protegiéndonos entre todos. Del cumplimiento de las normas, depende nuestro retorno a la normalidad", puntualizó la mandataria.



