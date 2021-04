Toque de queda extendido y nuevas medidas en Cali: lo que debe saber

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con el propósito de disminuir la transmisión por covid-19 y evitar un colapso en la red hospitalaria, la Alcaldía de Cali determinó aplicar la estrategia acordeón para los próximos días. Es decir, se tendrá un cierre total por algunos días y flexibilidad en la movilización por otros.



La ciudad entrará en toque de queda extendido y ley seca desde las 11:59 p.m. del próximo jueves, 22 de abril, hasta las 5:00 a.m. del lunes 26 de abril.



"Vamos a un cierre temporal por la vida a partir de este jueves de la medianoche hasta el lunes a las 5:00 a.m. Es un cierre que tenemos que adelantar en nuestra ciudad porque no solo nos toca lidiar con nuevas cepas del coronavirus sino porque poco a poco vamos ascendiendo al tercer pico de la pandemia", dijo Ospina en rueda de prensa que se llevó a cabo este martes. Las decisiones quedaron reglamentadas en el decreto 4112.010.20.0206 de 2021, expedido en horas de la noche.



El mandatario confirmó además que el toque de queda nocturno, de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., se mantendrá durante este martes 20 y miércoles 21 abril.



Estas medidas estrictas, señaló el Mandatario, se tomaron "recogiendo el decreto nacional, las evidencias científicas, con el comité de expertos, son decisiones radicales pero necesarias para proteger la vida en Cali, no son decisiones que se toman de manera arbitraria, ni para deprimir la economía, sino para evitar que colapse el sistema de salud y evitar un pico de la pandemia como se dio en el mes de enero".

Puede leer: Sector privado podrá adquirir vacunas contra el covid-19, estas son las condiciones



Respecto a las medidas restrictivas, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, anotó: "son bastante fuertes, pero si no lo hacemos en este momento podemos llegar a una situación compleja como lo están viviendo otras ciudades del país y no podemos esperar a estar en esa situación para tomar medidas. Sabemos que lo que funciona, de alguna manera, son los aislamientos no solo para disminuir la velocidad de transmisión, sino también para evitar eventos que pueden derivar a UCI y pueden ocupar camas hospitalarias, que las necesitamos disponibles para atender la emergencia de covid".



Cabe precisar que la ocupación general de camas UCI está en el 93 % (56,7% por casos covid y 36,3 % por otras patologías). "Tenemos una alta ocupación de UCI teniendo en cuenta que el 56 % es por carga a covid, lo ideal es que esa ocupación por covid esté por debajo del 35%. Seguimos con un rt por encima de 1, con un promedio de casos por encima de 800", finalizó Torres.



Próxima semana también habrá confinamiento

El jefe del Ejecutivo local explicó que la medida funcionará de manera similar la próxima semana, aunque el confinamiento extendido iniciará un día antes.



De acuerdo con lo anterior, habrá toque de queda nocturno lunes y martes y confinamiento desde el miércoles hasta la madrugada del domingo.



En las noches de lunes 26 y martes 27, la restricción de movilidad irá entre las 8:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente.



Por otra parte, el toque de queda extendido regirá entre las 11:59 p.m. del miércoles 28 de abril y las 5:00 a.m. del domingo 2 de mayo.



Finalmente, habrá nuevamente toque de queda nocturno el domingo 2 de mayo y el lunes 3, en el horario de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

Las restricciones anunciadas están sujetas a la variación de la situación del covid-19 en la ciudad, por lo que podrían variar según la evidencia científica.

Las excepciones

Dentro de las excepciones que se tienen para movilizarse durante el horario de toque de queda y cuarentena continúa están: las personas que requieren realizar compras, teniendo en cuenta que solo podrá salir una persona por núcleo familiar y acorde al pico y cédula; también están exentos el personal de salud, domiciliarios de restaurantes, organismos de socorro y medios de comunicación.



Asimismo, se podrá realizar actividad deportiva de manera individual de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.



Se debe tener presente que las personas que vayan a viajar deben presentar su tiquete o pasaje.

Otras decisiones

El alcalde también indicó que a partir de este viernes, 23 de abril, hasta el viernes 30 se suspenderán las clases en el modelo de alternancia en colegios privados.



Cabe resaltar que los colegios públicos de la ciudad suspendieron las clases en esta modalidad desde esta semana.



"Sin embargo, estas decisiones que hemos tomado son decisiones que podríamos modificar si la evidencia científica así nos lo permite. No es nuestro interés agotar los espacios productivos de la ciudad de Cali", ahondó Ospina.



El mandatario local también indicó que durante el toque de queda extendido se mantendrá la vacunación en los megacentros, en el horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. viernes y sábado y de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. el domingo.



Así mismo, se mantendrá hasta el lunes 3 de mayo el pico y cédula con la rotación que se tiene actualmente, quedando así:



21/04/2021: Documentos que terminen en 1, 3, 5, 7 y 9

22/04/2021: 2, 4, 6, 8 y 0

23/04/2021: 1, 3, 5, 7 y 9

24/04/2021: 2, 4, 6, 8 y 0

25/04/2021: 1, 3, 5, 7 y 9

26/04/2021: 2, 4, 6, 8 y 0

27/04/2021: 1, 3, 5, 7 y 9

28/04/2021: 2, 4, 6, 8 y 0

29/04/2021: 1, 3, 5, 7 y 9

30/04/2021: 2, 4, 6, 8 y 0

01/05/2021: 1, 3, 5, 7 y 9

02/05/2021: 2, 4, 6, 8 y 0

03/05/2021: 1, 3, 5, 7 y 9



Por otra parte, durante los periodos de los cierres programados estará prohibido el acceso a las riberas de los ríos de la ciudad y los parques Jovita, El Ingenio, Capri, La Flora, Longitudinal de la 72W y la cancha Dakota.



Vea aquí la rueda de prensa en la cual fueron anunciadas las nuevas determinaciones: