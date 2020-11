Álvaro José Carvajal Vidarte

Hasta un funcionario del gabinete municipal resultó sorprendido con un evento realizado en la tarde y noche de este sábado en el monumento a Cristo Rey, oeste de Cali, y por el cual se restringió al acceso a este tradicional lugar.



La actividad, informaron poco después desde la secretaría de Desarrollo Económico, era un festival de música realizado en el marco de un proyecto de reactivación económica para el sector de los DJ, uno de los más afectados por la pandemia.



Según reportes de la ciudadanía, aproximadamente desde las 3:00 p.m. las personas que se dirigían hacia el cerro se encontraron con que el sitio estaba cerrado al público y solo podían ingresar quienes tenían boletas.



Lo anterior generó confusión entre los ciudadanos, que pidieron explicaciones a la administración municipal, teniendo en cuenta que el pasado viernes el alcalde Jorge Iván Ospina había hablado sobre la imposibilidad de hacer eventos presenciales durante la temporada de fin de año por el riesgo de un nuevo pico.

Aclara el personal "No hay ingreso al monumento por una fiesta electrónica privada? Quién controla? Quién autoriza el cierre de este tipo de espacios de los caleños? pic.twitter.com/us8WZ1wj6n — Víctor Ibarra (@Victor_A_Ibarra) November 28, 2020

Ninguna otra opción que devolverse sin poder ingresar a Cristo Rey por no tener boleta para el evento privado de música electrónica @EnterateCali@CaliWebCo@elpaiscali@quepasaencalivepic.twitter.com/klmHgVsVSW — Víctor Ibarra (@Victor_A_Ibarra) November 28, 2020

Incluso, el director de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, reaccionó ante las quejas de la ciudadanía y aseguró "inaceptable" que el monumento se cerrara "para una fiesta privada".



Sin embargo, el mismo funcionario aclaró poco después en la misma red social que se trató de un "evento de reactivación económica para los DJ de la ciudad, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico".



"La administración es muy grande, mucha gente hace muchas cosas, no nos damos cuenta de todo. Sobre todo que no son permisos otorgados por nuestra dependencia", explicó en otro mensaje, y admitió que estaba desinformado de la actividad.

"Queríamos darle un alivio a un sector que no ha podido trabajar": Desarrollo Económico

Al respecto de la polémica, la subsecretaria de Cadenas de Valor, Tatiana Zambrano, explicó a El País que se trató de una feria empresarial en el marco del festival 'Somos Paraíso', con el cual se busca mostrar la industria cultural y creativa de Cali.



"Era un escenario para darle una gota de esperanza, un alivio, un apoyo a este sector tan importante, que no ha podido trabajar, como el sector de los DJ, sobre todo la escena electrónica, que no han podido hacer los eventos masivos que normalmente hacían en las casas de eventos", argumentó la funcionaria.



Informó que no era "un evento como tal, sino una producción audiovisual que se estaba realizando, una feria empresarial en el marco de generar encadenamientos y compras para este sector, que está tan golpeado".



Explicó que este sábado se estaba haciendo "una producción audiovisual y se vendieron algunas boletas para unos invitados para que tuviera un aforo y una especie de monetización", la cual se transmitirá, vía web, el próximo fin de semana.



Añadió que la producción comenzó a las 3:00 p.m. y en ella estuvieron nueve DJ de la ciudad. Destacó que se escogió el tradicional monumento porque la idea es que la transmisión fuera en un lugar emblemático de la ciudad, para poder vender así tanto el talento local como la ciudad misma.

Sobre la polémica por el uso del cerro para un evento privado, la funcionaria aclaró que "no es la primera vez que este tipo de producciones se hacen en Cristo Rey. Se han hecho infinidad de eventos privados, como carreras, como otras producciones y grabaciones, ferias empresariales, y el aforo fue de máximo 80 personas, que estuvo incluida la producción, en un espacio abierto, con todas las medidas de bioseguridad".



"El límite de 50 personas es para espacios completamente cerrados (...) otra cosa son 78 personas en Cristo Rey, a espacio abierto, haciendo una producción audiovisual, de los cuales la mayoría eran de la parte logística", agregó.



Indicó que no se entregó mucha información del evento "para que no fuéramos a tener problemas de aforo y que llegara mucha gente. La idea era que fuera muy controlado", aunque afirmó que el viernes se publicaron piezas para informar que el aforo estaba completo.



A propósito de la falta de información del director de Planeación, aseguró que no se necesitaba el permiso de esa dependencia.



"Se siguió el conducto regular. Seguridad y Justicia lo conocía, Bienes y Servicios recibió la solicitud, Salud recibió la solicitud, Bomberos y todo estaba en orden", indicó.

Actividad presencial del 5 de diciembre fue cancelada

La funcionaria informó además que la actividad presencial que se había planeado para el próximo 5 de diciembre, en la cual se había habilitado la venta de hasta 500 boletas, fue cancelada.



"La idea era que también el próximo fin de semana, como eran muchos más artistas y era un espacio mucho más grande, como La Retreta, pues sí queríamos más o menos que estuvieran 500 personas, pero disgregadas. A raíz de las nuevas medidas simplemente se canceló y se va a grabar a los diferentes artistas en un espacio cerrado", apuntó.