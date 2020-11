Juan Felipe Delgado Rodriguez

Prohibición de eventos presenciales en la semana de la Feria, como los de la Carpa la 50, fiestas empresariales de fin de año y el paso de alerta amarilla a alerta naranja, hacen parte de nuevas medidas contra covid-19 en Cali anunciadas este viernes.



De acuerdo con lo manifestado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se evidencia un aumento en contagios en la ciudad y el departamento, pero también un incremento en ocupación de camas UCI y de muertes.



Por ello, tanto la Gobernación del Valle como la Alcaldía de Cali elevaron la alerta de amarilla a naranja en la red hospitalaria por covid-19. Esto implica cancelación de cirugías y alistamiento de camas que son destinadas para otras patologías, para la atención de covid-19.

Uno de los anuncios más importantes que dio el alcalde Ospina es la prohibición de eventos presenciales durante la semana de la Feria de Cali: "No estarán permitidos eventos tipo conciertos como los convocados por la Carpa La 50 u otros en clubes sociales. Si usted está comprando boletas en eventos presenciales, está botando la plata".



Aclaró que Corfecali no realizará eventos presenciales y tampoco será promotor de los mismos durante el mes de diciembre, por lo que todos los eventos de la Feria de Cali serán virtuales.



Añadió que el alumbrado navideño no implicará instalación de decoración fija, sino que será ambulante por la ciudad.

Prohibición de fiestas empresariales y barriales

Además de indicar que no están permitidos los conciertos presenciales, el alcalde Ospina enfatizó que estarán prohibidas las fiestas empresariales de fin de año, tanto para empleados públicos como para organizaciones privadas.

También estarán prohibidas las celebraciones de novenas navideñas y fiestas decembrinas barriales o comunales que impliquen aglomeración de personas.

No hay toque de queda, por ahora

Ospina manifestó que por ahora no se decretará toque de queda ni ley seca en Cali, esto debido a que las medidas no buscan impactar en la economía local, que aún no logra recuperarse del impacto de la cuarentena.

Sin embargo, de seguir el aumento de casos de covid-19 y la ocupación de camas UCI, "no dudaremos en decretar toque de queda y las medidas que sean necesarias", manifestó.

Llamado al comercio

El Alcalde pidió al sector comercio de la ciudad que refuerce las medidas de bioseguridad en sus establecimientos, sean rigurosos con el control del aforo y reiteren lavado de manos y toma de temperatura.



Además, solicitó que se amplíen los horarios de atención lo que más se pueda para evitar aglomeraciones. "Ojalá operen las 24 horas y refuercen ventas virtuales", solicitó.



"Se avecina la temporada de mayor cantidad de ventas en el comercio, para nosotros es importante que funcione, pero con las medidas de bioseguridad. Si un establecimiento no cumple con estas medidas lo vamos a cerrar".



Ocupación UCI está en 63%

Las nuevas medidas anunciadas por la Alcaldía de cara al inicio de diciembre, están relacionadas con el aumento paulatino de casos positivos de covid-19 y de la mortalidad.

La secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres, explicó que mientras el 1 de noviembre la ocupación de camas de Unidades de Cuidado Intensivo UCI estaba en un 45%, al 26 de noviembre se ha elevado al 63,6%.

Dijo que se percibe un aumento progresivo en las muertes diarias por covid-19 en la ciudad, con un promedio de 15 casos diarios, cifras similares a las del mes de julio, cuando Cali vivió un pico de la pandemia. Tan solo en noviembre, al día 26, van 273 muertes por el virus.

A nivel departamental, la ocupación de camas UCI está en un 65%. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, expresó su preocupación por el aumento constante de casos en los municipios de Palmira, Buga, Tuluá, Yumbo y Jamundí. "En Palmira ayer (jueves) registrado 59 casos", indicó.

Medidas de la Gobernación

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció la expedición de un decreto a través del cual quedarán prohibidas las fiestas y reuniones de más de 50 personas en la temporada decembrina.



“Hemos decidido desde la Gobernación del Valle del Cauca y unidos con todos los alcaldes tomar unas medidas especiales para diciembre. Vamos a sacar un decreto en el que van a quedar prohibidas las fiestas de fin de año con más de 50 personas, tanto en instituciones públicas como privadas”, dijo.



La medida se extenderá a eventos culturales o deportivos. “No puede haber las novenas que se hacen en diciembre o deben ser en espacios abiertos. No podemos hacer eventos culturales y deportivos que aglomeren personas, debemos crear conciencia personal, que cada uno entienda que de nosotros depende que nuestras familias estén bien, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, ya está demostrado que los niños no es que no lo adquieran, lo adquieren y son los que más lo trasmiten".



De igual manera, hizo un llamado a los establecimientos comerciales para que implementen estrategias que eviten las aglomeraciones en Navidad.



"Pedirles que amplíen sus horarios para que la gente no se aglomere, ampliemos los horarios a las 12:00 de la noche o la 1:00 de la madrugada; busquemos la forma de que cada uno de un paso adelante para protegernos ante esta pandemia como lo hemos hecho hasta ahora, unidos demostramos que somos un Valle Invencible y que el Coronavirus no nos la va a ganar", indicó.