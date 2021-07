Rechazan preacuerdo de autor material de masacre de Llano Verde con la Fiscalía

Un Juez de Cali rechazó el preacuerdo al que había llegado el presunto autor material de la masacre de Llano Verde, Alejandro Bejarano alias El Mono, con la Fiscalía.



La defensa de las víctimas de la masacre, registrada el 11 de agosto de 2020, indicó que de haber sido aceptado el preacuerdo, 'El Mono', quien fue enviado a la cárcel por su presunta participación en los hechos, tendría una condena por 38 años de prisión.



"Por uno de los homicidios agravados, 400 meses; por los otros cuatro homicidios agravados, 48 meses en total y por los dos portes ilegales de armas 8 meses en total. Quedando una pena total equivalente a 38 años de prisión" detallaron los abogados en un comunicado difundido este miércoles.



Uno de los abogados de las familias, Elmer Montaña, aseguró que con el preacuerdo el hombre podría haber cumplido una pena menor a los 30 años: "cuando cumpla 20 años de prisión, tendría derecho a salir de cárcel con permisos de 72 horas".



"Si bien es cierto que hay rebaja de pena, de todas maneras, por trabajo, estudio y otros beneficios penitenciarios, la pena quedaría de menos de 30 años de prisión", explicó Montaña.



Los familiares de los 5 menores asesinados en Llano Verde en Cali, rechazan el preacuerdo celebrado entre la @FiscaliaCol y Gabriel Alejandro Bejarano, uno de los homicidas. pic.twitter.com/fxHRXa4PNF — Elmer José Montaña G (@elmermontana) July 28, 2021



Los abogados mencionaron que aunque han solicitado a la Fiscalía que al hombre, de 34 años, le imputen el delito de tortura, las autoridades no han aceptado la petición.



"Desde la bancada de defensores de víctimas, hemos realizado en cada audiencia manifestaciones al Fiscal y al Procurador para que se imputara el delito de tortura a los acusados pues existen elementos materiales probatorios que permiten dilucidar que, dos de los cinco menores, sufrieron torturas antes de ser vil y cobardemente asesinados en un estado de indefensión manifiesta", comentaron.



Aunque hasta ahora la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la decisión del Juez y el preacuerdo al que habían llegado con Bejarano, la defensa de las víctimas recalcó que "nuestra oposición a dicho preacuerdo tuvo como sustento que era una afrenta contra las víctimas, en tanto no se han esclarecido los hechos que motivaron la deleznable masacre".

Cabe recordar que alias El Mono fue capturado el pasado 15 de enero durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en una finca ubicada en zona rural del municipio de Bolívar, Valle, por agentes de la Sijín y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Metropolitana de Cali.



En las audiencias concentradas, la Fiscalía argumentó que, de acuerdo con los materiales probatorios recaudados durante la indagación, Bejarano habría sido la persona que disparó contra las víctimas con un arma de fuego, al parecer un revólver calibre 38 y el 16 de enero fue enviado a la cárcel.



Además, el 28 de agosto de 2020, días después de la masacre, también fueron capturados dos de los presuntos cómplices de Bejarano en el crimen: Jefferson Marcial Angulo, un operario de máquinas, y Juan Carlos Lozada, vigilante de una empresa de transporte.



Desde entonces los dos hombres están privados de la libertad en establecimiento carcelario, por homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego.