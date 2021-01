Álvaro José Carvajal Vidarte

Escondido, lejos de sus familiares y con un aspecto distinto al que tenía cuando salió de la ciudad fue encontrado en la madrugada de este viernes Gabriel Alejandro Bejarano, alias 'El Mono' o 'El Paisa', señalado de ser el autor material de la masacre de Llano Verde que estremeció no solo a Cali, sino al país entero en agosto del 2020.



El hombre había huido a una finca en zona rural del municipio de Bolívar, norte del Valle, luego de abandonar su residencia en la capital del departamento tras presuntamente asesinar a los cinco adolescentes.



Los detalles fueron revelados en la tarde de este viernes por las autoridades, que confirmaron además que llegaron a Bejarano gracias a la información de un ciudadano.



"La Alcaldía de Cali no solamente está feliz de que se haya logrado capturar a este criminal, sino que nuestro pueblo agradece a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional el operativo adelantado. También la Alcaldía honrará los recursos presupuestales aforados para pagar la información que nos posibilitó esta captura", indicó el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.



Ruby Cortés Castro, madre de uno de los menores asesinados, por su parte agradeció a las autoridades por lograr la detención de los autores materiales de la masacre.



"Este día para nosotros es maravilloso. Sabemos que no nos va a devolver nuestros hijos, pero sentimos una satisfacción enorme porque estos monstruos ya no van a cometer más estas masacres que han venido cometiendo", aseguró.



Tenía antecedentes y detención domiciliaria

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Cargos Rodríguez, señaló que una vez se tuvo la información del paradero de Bejarano, las autoridades comenzaron a hacer el trabajo de ubicación.



"Tuvimos un avance significativo y rápido de la investigación por parte de nuestros fiscales con Policía Judicial y es así como este viernes, en horas de la madrugada, logramos ubicar al señor Bejarano en un inmueble rural en el sector de Bolívar, norte del Valle del Cauca", informó el general Rodríguez.



Añadió que Bejarano portaba un arma de fuego en el momento de su captura, la cual fue incautada, tenía documentación falsa y había cambiado su apariencia física, con respecto a la que tenía en agosto del año pasado, situación que había sido alertada por parte del informante.



El comandante recalcó además que no hubo intercambio de disparos cuando las autoridades llegaron a detenerlo.



"Con el fin de que la operación se realizara de la manera más segura, porque también nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de esta vivienda hay otras personas, buscamos el momento más tranquilo para poder llegar. Se hizo el ingreso al inmueble sin ningún tipo de situación, no hay intercambio de disparos ni tampoco hay resistencia de la persona durante su captura", explicó.

El general Rodríguez aclaró que el hombre no vivía con ninguna persona de su familia en la vivienda en que fue encontrado y quienes vivían con él no eran cómplices, sino que estaban siendo amenazados.



"Esta persona estaba sola, no estaba con ningún tipo de núcleo familiar, pero estaba utilizando acciones para intimidar a las personas que estaban cercanas a él con el fin de que no fueran a decir que él estaba ahí. Estaba escondiéndose, no salía a ninguna parte, y sabía que estaba siendo buscado por las autoridades", reveló.



El oficial reveló además que el presunto autor material de la masacre se encontraba en detención domiciliaria por porte y tráfico de armas cuando sucedieron los lamentables hechos en Llano Verde.



"De igual manera tiene algunos antecedentes frente a temas de ataque a servidor público, y ha sido debidamente judicializado", agregó el comandante.



Investigación continúa

Tras la captura, Bejarano deberá responder ante la justicia por el asesinato de los cinco jóvenes, y su pena podría oscilar entre los 40 y los 60 años de prisión.



"Se le imputarán los delitos de homicidio agravado en concurso, por la cantidad de personas que fueron víctimas en este hecho. Es una pena de prisión entre 40 a 60 años los que él está afrontando por esa presunta comisión de este acto delictivo", explicó Jhon Fredy Encinales, director seccional de Fiscalías en Cali.



Agregó que en estos momentos se está en el proceso de judicialización y posteriormente será presentado ante un juez para legalizar la captura, imputar cargos y solicitar medida de aseguramiento preventiva.



Aseguró que el ente investigador está explorando todas las hipótesis alrededor de la masacre, para dar con los móviles y autores intelectuales del hecho.



"La Fiscalía continúa en la investigación criminal, no quiere decir que en estos momentos se paraliza, sino que antes debemos avanzar rápidamente por esos cuestionamientos sobre el móvil, el fundamento por el cual se cometió esta conducta delictiva, (...) para darle una respuesta clara y contundente a la sociedad de por qué fue que se cometió este hecho execrable", apuntó.

