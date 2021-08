Piden revisión técnica de los ascensores del Palacio de Justica ante reporte de incidentes

La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines, Asonal Judicial, hizo un llamado a las autoridades para que hagan una evaluación técnica a los ascensores del Palacio de Justicia.



Esto luego de que este miércoles se presentará el desplome de uno de los ascensores y de que este viernes se indicó que, al parecer, otro elevador habría tenido un incidente.

Aunque no se conocieron mayores detalles sobre el supuesto incidente de este viernes, un vocero de Asonal Judicial aseguró que es urgente que se realice una evaluación a todos los ascensores del Palacio para detectar qué tipo de problema estarían presentando.



"No tienen porqué estar fallando, lo que necesitamos es que los evalúen todos porque son ascensores nuevos", manifestó el vocero.



Además, dijo que "es información falsa" la que asegura que los últimos incidentes se habían presentado porque las personas que estaban en el interior de este habrían estado saltando.



Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo informaron que ante el reporte del supuesto incidente de este viernes, funcionarios del Sistema de Transporte Vertical SITRAV visitaron el Palacio y "verificamos normalidad en sus ascensores".



Cabe recordar que en la mañana de este miércoles se registró el desplome de uno de los ascensores del lugar, por lo cual Asonal ha solicitado que se adelante una valoración del sistema de movilidad vertical del Palacio de Justicia.



La Asociación manifestó que durante el incidente de este miércoles el elevador se desplomó abruptamente del piso 11 al 6 con tres personas en su interior, que no resultaron lesionadas.



