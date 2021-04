Pico y cédula en Cali para este viernes 23 de abril

Álvaro José Carvajal Vidarte

El pico y cédula en Cali permanece vigente durante el toque de queda extendido en el que entró la ciudad desde las 11:59 p.m. del jueves.



Para este viernes, 23 de abril, solo las personas cuyo documento de identidad termine en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) podrán ingresar a establecimientos comerciales para abastecerse de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad.



Así quedó estipulado en el decreto 4112.010.20.0206 de 2021, en el cual se determinó la rotación del pico y cédula y se extendió la medida hasta el lunes 3 de mayo.



De la restricción están exentos el personal de la salud, personas que requieran trámites de tránsito y quienes brindan asistencia a adultos mayores y personas en condición de discapacidad y enfermos con tratamientos especiales.

Toque de queda extendido

Desde las 11:59 p.m. del jueves y hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes, 26 de abril, Cali está en toque de queda extendido



"Es un cierre que tenemos que adelantar en nuestra ciudad porque no solo nos toca lidiar con nuevas cepas del coronavirus sino porque poco a poco vamos ascendiendo al tercer pico de la pandemia", explicó el martes el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Dentro de las excepciones que se tienen para movilizarse durante el horario de toque de queda y cuarentena continúa están: las personas que requieren realizar compras, teniendo en cuenta que solo podrá salir una persona por núcleo familiar y acorde al pico y cédula; también están exentos el personal de salud, domiciliarios de restaurantes, organismos de socorro y medios de comunicación.



Asimismo, se podrá realizar actividad deportiva de manera individual de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.