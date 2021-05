Paro Nacional: Corredores humanitarios en Cali han empezado a habilitarse, dice Ospina

Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó en la mañana de este miércoles que se está consolidando el primer corredor humanitario en la ciudad, lo que ha permitido el ingreso de algunos alimentos a las centrales de abasto.



"Hemos venido consolidando un corredor de abastecimiento de la ciudad. Poco a poco ese corredor comienza a funcionar y comienzan a llegarnos alimentos a Santa Elena y a las galerías", dijo el mandatario desde la plazoleta Jairo Varela, donde se reunió con medios y ciudadanía desde las 10:30 a.m.



Ospina agradeció a todos los que posibilitaron el corredor e hizo énfasis en la necesidad de protegerlo y cuidarlo.



"Ese corredor tenemos que cuidarlo como un tesoro, porque es (la forma de) mitigar el hambre de nuestra gente. Poco a poco ese corredor hay que consolidarlo, hay que proyectarlo, hay que evitar que se vulnere", ahondó el alcalde.



Reveló que el énfasis de la administración es garantizar primero el ingreso de alimentos y medicamentos, posteriormente combustibles. También aseguró que "poco a poco" se ha venido ingresando oxígeno, ante la escasez reportada en los centros asistenciales de la región.



"Tenemos una situación que supera lo local, muchas de las dificultades son de carácter nacional y nos superan a nosotros, pero voy a hacer hasta lo imposible para garantizar la vida en Cali", recalcó.



La noticia del avance en la habilitación del corredor se dio después de que el jefe del Ejecutivo local clamara por llegar a un acuerdo, ante la situación de creciente escasez en la ciudad.



"Caleños y caleñas: estamos ante una situación verdaderamente dramática y difícil. Estamos ante la carencia total de alimento para nuestros niños y niñas, de medicamentos para nuestros enfermos, de atención para nuestros ancianos, de espacio de vida para nuestras mujeres", advirtió el mandatario.



Ospina recalcó que "nuestras mujeres no han podido ir a trabajar y proveer de alimentos a sus hijos, que nuestros obreros no han podido ir a trabajar para proveer de alimentos a sus familias, que nuestra gente no ha podido adelantar las tareas básicas para vivir con dignidad".



Ante los bloqueos que persisten en varias vías de Cali, y que han limitado la movilidad en la ciudad, el alcalde indicó que "estamos ante un bloqueo que nos lleva a la desesperanza, a la irritación, a la pelea entre unos y otros".



"Los invito a que consolidemos ya un corredor humanitario de provisión de alimentos a nuestra comunidad. Los invito a que nos movilicemos ya para que nuestro pueblo trabajador pueda seguir siendo un pueblo trabajador", sostuvo.

