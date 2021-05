Gobernación alerta por escasez de oxígeno e insumos médicos en varios hospitales del Valle

Natalia Moreno Quintero

Como crítica calificó la gobernadora Clara Luz Roldán la situación en varias clínicas y hospitales del Valle del Cauca donde empiezan a escasear el oxígeno y medicamentos esenciales para la atención de pacientes con covid-19 y otras patologías.



"Ya hay varios hospitales en problemas. Hasta hoy el Hospital Departamental tiene oxígeno, hasta hoy Imbanaco tiene oxígeno. No tenemos medicamentos en varios hospitales del Valle del Cauca, están siendo vandalizadas las ambulancias", afirmó la Gobernadora.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, apuntó que hay dificultades en Candelaria, Pradera, Ginebra, Guacarí, La Victoria, Toro, Bugalagrande y Andalucía. En otros 20 municipios hay oxígeno para dos o tres horas " y solo muy poquitos tendrían la posibilidad de defenderse entre 10 y 15 días. La situación es crítica en la medida que hay confrontación y heridos y tenemos un mayor gasto de insumos médicos".



"Los médicos, los profesionales y trabajadores de la salud no viven necesariamente en el municipio donde prestan servicio, es muy importante que nos dejen pasar las personas de Candelaria, de Florida hacia Cali y viceversa, médicos que trabajan en Palmira y viven en Cali, necesitamos que nos reconozcan la misión médica como una parte fundamental del derecho a la salud", añadió Lesmes.

En este momento se reporta una ocupación del 95 % en las Unidades de Cuidados Intensivos del departamento, que se encuentra en alerta roja por el incremente de casos de covid-19 en el tercer pico de la pandemia y por los heridos durante las concentraciones y movilizaciones que se adelantan desde el pasado miércoles.



"No tenemos unidades de cuidado intensivo disponible; esta mañana teníamos 101 personas esperando ser atendidas. No significa que estemos en total peligro porque a los pacientes los estamos atendiendo con oxígeno en las urgencias, en las unidades de cuidados intermedios, pero si se agravan y requieren de unidad de cuidados intensivos vamos a estar en problemas, porque en este momento no tenemos disponibilidad de una sola cama", dijo Clara Luz Roldán.



A la ausencia de camas disponibles en las UCI del departamento se suma la falta de insumos para la toma de pruebas para la detección del coronavirus en varios municipios. La preocupación es alta frente al posible incremento de los contagios del virus por la pérdida de medidas de bioseguridad durante las manifestaciones.