Ojo del huracán Iota estuvo a 18 kilómetros de Providencia: Ideam

El ojo del huracán Iota que causó desastres en el archipiélago de San Andrés, estuvo a 18 kilómetros de la isla de Providencia, razón por la que su impacto fue tan desastroso, indicó este martes Yolanda González, directora del Ideam.

Durante su intervención en el programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque, la directora González manifestó que Iota fue un huracán histórico por la velocidad que alcanzaron sus vientos en poco tiempo.



Según su explicación, Iota era una depresión tropical el viernes a las 10:00 a.m. y se transformó en tormenta tropical a las 7:00 p.m.

El sábado a las 10:00 a.m, era huracán en categoría 1 (vientos máximos de 153 kilómetros por hora) y a las 7:00 p.m. se transformó en categoría 2 (hasta 177 kilómetros por hora).

Luego, el lunes 16 de noviembre a la 1:00 a.m. pasó a categoría 3 y en menos de 40 minutos, pasó a categoría 4 (vientos de hasta 251 kilómetros por hora).

De la 1:40 a.m. que era categoría 4, pasó a tener características de huracán en categoría 5 a las 4:00 a.m. del mismo lunes.

"Estuvimos bajó el límite del ojo del huracán en las bandas inferiores. En mi experiencia nunca antes he visto la velocidad en la que se desarrolló el huracán", dijo la directora González.

En categoría 5 según la escala Saffir-Simpson, el huracán Iota habría tenido vientos sostenidos de hasta 259 kilómetros por hora

¿Por qué se convirtió tan rápido en huracán?

Christian Euscátegui, meteorólogo de Videoclimet, explicó a Colprensa que Iota pasó de una tormenta tropical a un huracán debido a que encontró un océano mucho más cálido y unas condiciones de humedad propicias para organizarse y evolucionar con vientos de mayor velocidad.

Según el experto, esas condiciones de calentamiento del Atlántico se deben principalmente al fenómeno de ‘la Niña’ que vive el Océano Pacífico.

“El Pacífico tiene una situación de enfriamiento asociado a un fenómeno de la Niña. Cuando se enfría el Pacífico normalmente se calienta el Atlántico y eso es lo que está sucediendo”, explicó Euscátegui.



Debido a ese equilibrio entre océanos, que hace que mientras un océano está frío el otro permanezca más cálido, se ha favorecido el impacto de los ciclones tropicales que han tocado a San Andrés y a la región, como ocurrió no hace muchos días con el también huracán Eta.



“Si se diera una condición diferente de que el Pacífico estuviera cálido, el Atlántico muy seguramente estaría muy fresco y con eso la temporada de ciclones no sería activa. Normalmente cuando el Atlántico no está cálido, sino que está muy fresco, la temporada de ciclones tropicales no es tan significativa”, explicó.

Explicó el experto que el 2020 se convirtió en uno de los periodos con mayor actividad de ciclones tropicales en la historia. Este año ya se han presentado 31 ciclones, demostrando una temporada de huracanes activa que todavía no terminará. Fue tal el número de huracanes que se agotaron los nombres masculinos y femeninos con los que normalmente se denomina a estos fenómenos meteorológicos y se debió recurrir a las letras del alfabeto griego, lo que ha ocurrido solo en dos ocasiones.



¿Se avecina otro huracán?

La directora Yolanda González reportó que hay una onda tropical en el Caribe a la altura de Venezuela, pero cuyas precipitaciones han caído un 30%.

"Nuestro mar Caribe está más cálido de lo normal. Viene una onda tropical que dejará lluvias en los departamentos del Caribe y luego se trasladará al centro del país", indicó.

Aunque no confirmó que ese fenómeno pueda convertirse en huracán, pidió a la comunidad estar atenta a las alertas del Ideam.