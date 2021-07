No se iniciarán operativos para el control de polarizados en Cali: Secretario de Movilidad

William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, se refirió este martes al uso de vidrios polarizados en vehículos particulares de la ciudad, un tema que ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por cuenta de desinformaciones sobre supuestos controles que implementarían las autoridades.



Vallejo fue enfático al afirmar que ni la cartera que lidera ni la Secretaría de Seguridad y Justicia han hecho alguna declaración sobre un aparente inicio de operativos para el control de los polarizados en la ciudad.



El funcionario recordó que estos elementos son regulados a través de la resolución 3777 de 2003 del Ministerio de Transporte, en la que se estipulan unos niveles de opacidad máxima para los diferentes cristales de vehículos que circulan en el país y se indica que, quienes deseen usar una opacidad superior y no se encuentren entre las excepciones, deben solicitar un permiso ante las autoridades.



De otra parte, Vallejo recordó que "los agentes de tránsito, al momento de realizar un operativo y de requerir un permiso por la opacidad de un vidrio, primero deben identificar que el vidrio tenga una opacidad superior a esas permitidas, para lo cual requieren de un dispositivo que mide la cantidad de luz que pasa el cristal".



"Ningún agente de tránsito podrá proceder a realizar un comparendo por esta sanción, por no portar el permiso, si no comprueba primero a través de un dispositivo que está superando el máximo permitido en ese acto administrativo", afirmó.

Hace unos días se manifestaron al respecto el representante a la Cámara, Christian Garcés, y el concejal Juan Martín Bravo. Los funcionarios coincidieron en que estos elementos ayudan a que la ciudadanía se proteja contra la delincuencia.



"Invitamos a que dejen de quitarles las herramientas de protección a los ciudadanos. Vivimos en un país con inseguridad. No perjudiquemos a los ciudadanos, dediquémonos a trabajar en fortalecer la policía, la justicia, a desmantelar las bandas criminales en nuestro país en vez de tomar el camino fácil de perseguir a los ciudadanos honestos que utilizan herramientas de protección", manifestó Garcés en un video publicado en su cuenta de Twitter.



Por su parte Bravo, en declaraciones recogidas por medios de comunicación locales, dijo que "como concejal, rechazo la medida de colocar multas por llevar los vidrios polarizados, pues considero que es inaudita hasta que no se les brinden todas las garantías de seguridad a los ciudadanos. Muchas personas usan el polarizado por temor a que las roben en los semáforos".