Pico y cédula en Cali para el viernes 9 de abril

Álvaro José Carvajal Vidarte

El 'pico y cédula' en Cali para este viernes 9 de abril permite a las personas con documento de identidad terminado en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) ingresar a establecimientos comerciales y entidades bancarias y financieras.



Así quedó establecido en el Decreto 4112.010.20.0175 de 2021, donde la Administración Municipal especifica que la medida no aplica para restaurantes, hoteles y/o similares, con el fin de no afectar la reactivación económica en la ciudad.



En la norma también se implementó el toque de queda en el área metropolitana y rural de la capital del Valle, el cual rige entre las 8:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente.



Las medidas restrictivas fueron dadas a conocer el pasado lunes, 5 de abril, y estarán vigentes, inicialmente, hasta el próximo 19 de abril, aunque podrían extenderse según el comportamiento que tengan los indicadores de ocupación de UCI y contagios de covid-19 en Cali.



La ciudad se acogió así a lo determinado por el Gobierno Nacional el pasado domingo 4 de abril, ante el aumento en los indicadores y la posibilidad de enfrentar un tercer pico de la pandemia.

Puede leer: Valle, la región con más 'colados' en vacunación contra covid-19, según la Contraloría



El Valle del Cauca registró este jueves un significativo aumento de casos nuevos de covid-19 y pasó la barrera de los mil.



La región reportó 1.031 contagios de la enfermedad en las últimas 24 horas, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. 757 de ellos fueron en Cali.



En el departamento se confirmaron además 12 nuevas muertes por causa del coronavirus, 8 de ellas en la capital.



Valle del Cauca llegó así a 213.847 casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia y 6.650 decesos, según cifras de la Secretaría de Salud departamental.