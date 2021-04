Coronavirus en Colombia: las nuevas medidas del Gobierno para disminuir los contagios

Natalia Moreno Quintero

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, explicó este domingo las medidas que dispuso su gobierno a través de la circular conjunta de los Ministerio de Salud y del Interior para frenar el aumento en los contagios de coronavirus en varias regiones del país.



"Tenemos claro que la situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas. Asimismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas", apuntó el Mandatario.



Las disposiciones, que deberán ser aplicadas desde la medianoche de este lunes, 5 de abril, hasta el lunes 19 de abril, indican que los municipios cuya ocupación en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, se encuentre entre el 50 % y el 69 %, "instauren opcionalmente el 'pico y cédula' y restricciones nocturnas de la movilidad entre las 0:00 y las 5:00 a.m.".



Las ciudades con ocupación de UCI entre 70 % y 79 % deberán decretar la medida del 'pico y cédula' y el toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. Los municipios con una ocupación de UCI entre el 80 % y el 85 % también deberán instaurar el 'pico y cédula' y la restricción nocturna de la movilidad deberá operar entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.



Finalmente aquellas ciudades con una ocupación de UCI superior a 85 % también deberán decretar el 'pico y cédula' así como el toque de queda, cuya vigencia deberá iniciar a las 6:00 p.m. y culminar a las 5:00 a.m. del día siguiente.

De acuerdo con el Presidente, se excluyen de la medida del 'pico y cédula' los parques, hoteles y establecimientos de la industria gastronómica. Además, no quedará prohibido el expendio de bebidas embriagantes, su consumo en restaurantes ni la comercialización a través de domicilios y plataformas digitales.



"Los municipios en observación por aumento en la curva de casos y muertes son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira. Las ciudades en observación por incremento tanto en casos y muertes como en la ocupación de unidades de cuidados intensivos son Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla", dijo.



A través de la circular, el Gobierno Nacional también recomendó a los gobernadores no autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeraciones, no habilitar la apertura de discotecas ni el consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos y establecimientos comerciales, al igual que reforzar los controles para evitar las fiestas y reuniones en general.



"Recomendamos a todas las familias y personas que viajaron durante Semana Santa a lugares de alta ocupación de UCI o de alto nivel de contagio, entiéndase ocupación de UCI superior al 80 %, practicar el aislamiento preventivo voluntario mínimo de siete días y, si en ese periodo presenta algún tipo de síntoma, continuar con el aislamiento obligatorio e informar inmediatamente a su EPS sobre su condición de salud", apuntó el Presidente.



