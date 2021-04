Valle, la región con más 'colados' en vacunación contra covid-19, según la Contraloría

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con 440 reportes de personas que aparecen como inmunizados contra el covid-19 sin ser parte del grupo priorizado en la segunda etapa, fase uno, del Plan Nacional de Vacunación, el Valle del Cauca es la región con el mayor número de casos de este tipo.



Así se desprende de la información emitida este jueves por la Contraloría General de la República, que dio a conocer que a nivel nacional 1.241 personas se 'colaron' en la fila y recibieron el biológico, a pesar de no cumplir con los criterios de priorización.



"Recibimos el informe de la Contraloría este jueves y encontramos que están hablando de más de 400 personas. Nosotros teníamos un listado de 265 en Cali. De estas que reporta la Contraloría vamos a empezar a hacer la revisión para identificarlas", explicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.



Según la información del ente de control, dentro de las personas vacunadas irregularmente aparecen nueve fallecidas y diez repetidas.



"Hemos tenido dificultades con el sistema de información nominal Paiweb y no hemos logrado bajar la totalidad de la información. Estamos solicitando al Ministerio de Salud poder acceder a ella para hacer una revisión más precisa y hacer la investigación que desde el departamento nos corresponde", agregó Lesmes.

La funcionaria indicó además que el tema sancionatorio, en caso de encontrarse irregularidades por parte de las EPS o IPS, corresponderá a los órganos de control.



"Nosotros necesitamos saber es qué ocurrió, dónde ocurrió y por qué ocurrió. Creemos que hubo una información confusa con respecto a la apertura de la segunda etapa de la primera fase", dijo Lesmes.



Añadió que el Ministro de Salud informó inicialmente "que se iba a empezar a vacunar a los mayores de 60; después el mismo Ministerio hace una contrainformación indicándonos que no tenemos vacunas sino para los mayores de 70. Eso probablemente produjo una desinformación, muchas personas que no correspondían al grupo de edad se presentaron y no sabemos la razón por la cual se aplicó la vacuna".



1.241 'colados' a nivel nacional

La Contraloría General de la República identificó un total de 1.241 personas que han recibido la vacuna contra el covid-19 sin hacer parte del grupo priorizado.



"Estos 1.241 vacunados no tienen más de 60 años, tampoco son profesionales, docentes o estudiantes de salud, personal de apoyo o talento humano de servicios en dicha área, ni se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción", explicaron.



Según el informe del ente, de ese número hay 600 colombianos entre los 26 y 44 años y 189 personas entre los 18 y 25.



Las regiones con más reportes fueron Valle (440), Santander (166), Caldas (116), Atlántico (89), Bolívar (68), Boyacá (47), Tolima (48), Nariño (42), Quindío (37), Huila (31), Antioquia (24), Magdalena (24), La Guajira (24) y Cesar (22).



La Contraloría también aseguró que dentro de los vacunados hay 20 personas reportadas como fallecidas y que han recibido, cada uno, dos dosis.

Los departamentos en donde fue identificada esta práctica fueron Valle del Cauca (9), Atlántico (3), Antioquia (2), Bolívar (2), Magdalena (2), Boyacá (1) y Norte de Santander (1).



Además, según el ente, se encontraron 59 personas que aparecen como si hubiesen recibido dos y hasta tres dosis en menos de diez días.