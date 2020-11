"Marcaste mi vida": el emotivo mensaje de Falcao García tras la muerte de Maradona

Daniel Molina Durango

El mundo está en shock luego de que se conociera la noticia de la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona,

Por las genialidades que hizo en la cancha y también por lo que fue su particular forma de ser, el '10' eterno marcó a muchas generaciones de jugadores y amantes del fútbol

Uno de esos es el delantero colombiano Radamel Falcao García, quien tuvo una relación muy cercana con Maradona.

En sus redes sociales, el 'Tigre' samario publicó un sentido mensaje de condolencias por el fallecimiento del Diego.

"Desde muy niño siempre fuiste mi ídolo. Recuerdo que pasaba horas viendo videos tus videos, con la ilusión de algún día ser jugador profesional como tú. Cuando tuve la oportuidad de compartir contigo, me di cuenta de tu gran corazón. Me sorprendía que me tratabas como si me conocieras de toda la vida. Marcaste mi vida con tu cercanía y tu cariño", escribió Radamel.

"Te extrañaremos. Mi abrazo fuerte a su familia y a todo el pueblo argentino en estos momentos", dijo el 'Tigre'.

A lo largo de este miércoles, el mundo del fútbol ha mandado muchos mensajes a la familia de Maradona, el astro que se fue, pero que recordaremos para toda la eternidad.