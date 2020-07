Tragedia en Tasajera, Magdalena: lo que se sabe de la emergencia del camión cisterna

Natalia Moreno Quintero

Son varias las hipótesis en torno a la explosión de un vehículo cisterna que se había volcado en el kilómetro 46 en la vía que de Barranquilla conduce a Ciénaga, Magdalena, a la altura del corregimiento Tasajera, y que hasta el momento deja siete personas fallecidas y 50 lesionadas.



Alrededor de las 7:30 a.m. de este lunes se produjo el volcamiento del automotor, que transportaba gasolina desde la capital del Atlántico hacia Santa Marta. Según relató a sus familiares Manuel Enrique Cataño, conductor del camión, el carro se salió de la vía luego de que intentara esquivar a un reptil que se atravesó en el camino.



El hombre salió del vehículo y se alejó del lugar para revisar sus heridas cuando observó la llegada de varias personas que pretendían recoger algo del combustible que brotaba del camión.



“Él le decía a la multitud que llegó que no se metieran, que no se acercaran porque era gasolina. No hicieron caso y tampoco le hicieron caso a los policías que estaban aquí. Cuando se pusieron a manipular la batería y estaban rompiendo el tanque para sacar el combustible, estalló. Ahí fue cuando pasó toda la tragedia”, relató William Cataño, tío del conductor, al diario El Heraldo.

Contraria a esta versión es la información que entregó el alcalde de Pueblo Viejo, Fabián Obispo, en entrevista con el periódico El Tiempo.



El Mandatario apuntó que la misma comunidad manifestó que los pobladores de Tasajera corrieron a auxiliar al conductor del camión cisterna y fue ahí cuando se produjo la explosión, al parecer por una chispa que se generó tras una falla mecánica del automotor.

"Hay una hipótesis en la cual la comunidad señala que un grupo de personas auxilia al conductor. Muchas salieron a mirar el accidente y es ahí cuando ocurre la explosión. Sobre un supuesto saqueo al camión no puedo dar una versión sobre si eso es verdad o mentira. No me consta realmente. La información es que allí llegó población para auxiliar al conductor", dijo Obispo.



5950 galones de gasolina llevaba el camión cisterna accidentado.

Sin embargo, en diálogo con Semana Noticias, el conductor Manuel Cataño reiteró su versión y dijo que alertó a la gente de no sacar el combustible del camión.



"Cuando vi al animal, traté de hacer lo posible por esquivarlo, pero me ganó el camión. Todo hubiera quedado así, la empresa habría mandado a recoger el combustible, si ellos no hubieran llegado a hacer eso", dijo en diálogo con Vicky Dávila.

Imágenes de terror

Varias fotos y videos inundaron las redes sociales este lunes alertando de la gravedad del hecho, Justo esas imágenes han permitido reconstruir lo ocurrido, ya que previo a la explosión se ve a varias personas cerca al camión cisterna tratando, al parecer, de extraer el combustible.

Se ha dicho que estas personas viven en su mayoría en el corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, una zona altamente vulnerable por las condiciones de pobreza de la población.

En las imágenes además se percibe a un par de policías que están en la zona del accidente y se ha cuestionado que no hubiera una acción eficaz para evitar que se acercaran al camión.

Sin embargo, el concesionario de la Ruta del Sol, que opera dicha vía, indicó que la comunidad impidió que la policía acordonara el lugar y que cada vez llegaban más personas a extraer el combustible.

Justamente en uno de esos videos virales, que El País no comparte por respeto a las víctimas, se percibe a un gran número de personas en el camión, cuando sale una llama desde el motor que en segundos, enciende completamente al camión.

Las escenas posteriores son de terror: personas corriendo completamente quemadas, gritos pidiendo ayuda y la alarma de una ambulancia.

Algunos de los heridos eran trasladados en vehículos particulares hasta el hospital de Puebloviejo y Ciénaga, los municipios más cercanos, mientras están con la piel a carne viva.

Las autoridades han indicado que siete personas quedaron completamente calcinadas en el lugar de los hechos, restos que deberán ser llevados a Medicina Legal para su identificación.

La mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 17 y 50 años de edad, y varios han tenido que ser remitidos a hospitales de Santa Marta y Valledupar.