Diana Trujillo, líder de misión a Marte, es condecorada con la Cruz de Boyacá

Diana Trujillo Pomerantz, la ingeniera aeroespacial caleña encargada de la misión Curiosity de la Nasa a Marte y directora de vuelo de la misión Perseverance al mismo planeta, fue condecorada este lunes con la Cruz de Boyacá.



El reconocimiento fue entregado, a distancia, por el presidente de la República, Iván Duque Márquez y fue recibido por la ingeniera en el Consulado de Colombia en Los Ángeles.



"Nos enorgullece que hoy usted esté recibiendo la máxima condecoración de nuestro país. Una orden que fue concebida por nuestro libertador para exaltar a hombres y mujeres de nuestro país y de otras latitudes que contribuyeran a la sociedad de manera clara e incuestionable", destacó el mandatario.



Duque resaltó que la ingeniera "es hoy inspiración para tantas niñas en nuestro país, que se han unido a la red de pequeños que quieren llegar a ser científicos, pero también para quienes están en formación en las universidades más destacadas de nuestro país y fuera de nuestro territorio. No tengo duda que cuando la ven a usted, ven el referente de querer llegar a esos lugares de liderazgo y de trascendencia".

🎥 #EnVivo | Entrega de la Cruz de Boyacá a Diana Trujillo, Ingeniera Aeroespacial de la NASA y Líder de la Misión Curiosity a Marte. https://t.co/tvqNp66wGl — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 15, 2021

Tras las palabras del mandatario, la ingeniera aeroespacial dio unas sentidas palabras. Con la voz un poco entrecortada, la caleña resaltó el impacto de su logro en las nuevas generaciones.



"Ser parte del equipo que llevó una nave a otro planeta, a una velocidad de 20.000 km/h, para descubrir si en algún momento estuvimos solos en el universo, es un honor y es algo que nunca se me va a olvidar. Pero tampoco se me va a olvidar el honor que tuve de compartir con el mundo el momento de la llegada de esta nave, todo en español, para que muchos niños y niñas tuvieran el momento de inspirarse y decidir que quieren ser los científicos y los ingenieros del futuro", destacó.



Acto seguido, Trujillo Pomerantz hizo énfasis en sus orígenes y la importancia de las enseñanzas adquiridas en el país para poder alcanzar sus objetivos.



"Dios me ha enseñado a caminar con integridad, a no darme por vencida, a orar y a vivir con ganas todos los días. Esas enseñanzas germinan de un lugar, desde el comienzo: desde Colombia, con mi cultura, mis raíces y mi gente. Todo eso contribuyó a lo que soy hoy y eso no se me olvida", subrayó.



Y añadió que "Colombia continúa contribuyendo en mi vida. Me recuerda que tengo que mantener el deseo de salir adelante, así hayan obstáculos, porque vale la pena. Gracias por el aliento que me dan una vez más, por este momento tan enorme estoy completamente agradecida y espero continuar poniendo el nombre de nuestro país en alto".