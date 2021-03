Habrá toque de queda en el Valle del Cauca por ocupación de camas UCI

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En el Valle del Cauca habrá toque de queda y 'pico y cédula' en los municipios con una ocupación de camas UCI por encima del 70%, así lo anunció la gobernadora Clara Luz Roldán.



La mandataria escribió a su cuenta de Twitter que la Administración departamental se acoge las medidas adoptadas por la Presidencia de la República para prevenir la propagación de COVID-19 durante la Semana Santa.

"En el Valle acogemos medidas preventivas anunciadas por presidente Iván Duque, del 26 al 29 de marzo, y del 31 de marzo a 5 de abril, con ‘Pico y Cédula’ y restricciones de movilidad desde las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. en los municipios con ocupación UCI mayor a 70%, y entre 12:00 a.m. y 5:00 a.m., para los que presentan mayor a 50%".

Puede leer: Anuncian toque de queda en ciudades con ocupación de UCI por encima del 70%

Además, la gobernadora afirmó que presentó ante el Mininisterio del Interior un proyecto de decreto que restringe las celebraciones religiosas durante la Semana Santa para evitar aglomeraciones.



"El covid-19 no se ha ido. Emitiremos nuevas medidas en las próximas horas para evitar nuevo pico de contagios", recalcó.

Presenté ante @MinInterior proyecto de decreto que restringe las celebraciones religiosas durante #SemanaSanta para evitar aglomeraciones.

El #Covid19 no se ha ido. Emitiremos nuevas medidas en las próximas horas para evitar nuevo pico de contagios — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) March 24, 2021

El jefe de Estado explicó este martes que las medidas de orden nacional fueron adoptadas tras la realización un Comité de Expertos Epidemiológicos, que determinaron la implementación de las mismas durante el fin de semana próximo y los días de la Semana Mayor.



Para poner en marcha estas medidas, el Presidente anunció que en las próximas horas será expedida una circular del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior.



Las medidas de carácter preventivo buscan evitar un aumento dramático en la ocupación de las UCI.



Es preciso mencionar que en el Valle del Cauca actualmente rige el toque de queda en 40 municipios, entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. La medida transitoria, que rige hasta el 31 de mayo de 2021, será sometida a modificaciones para atender las directrices del Gobierno nacional.



De acuerdo con el boletín epidemiológico en el Valle del Cauca se han registrado 204.259 casos de covid-19 y la ocupación actual de camas UCI se encuentra en el 75% entre pacientes con covid-19 y de otras patologías.



En cuanto a Cali, estas medidas también regirán, ya que según Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal, la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo, UCI, se encuentra en un 79,6%, del cual el 31.5 % corresponde a casos covid-19.

Además, recalcó que este martes se confirmaron más de 144 mil casos positivos de covid-19 y 4.014 decesos desde la llegada del virus a la ciudad.



🗓Marzo 23/2021

Cifras #COVID19 Cali:

-Recuperados: 95,9%

-Total recuperados: 138.173

-Ocupación total camas UCI: 79,6%

-Casos reportados hoy: 253

-Casos Totales: 144.341

-Muertes reportadas hoy: 6

-Muertes totales: 4.014 — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) March 24, 2021

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Departamental, 122.453 personas que han recibido la vacuna contra el covid-19, de las cuales 73.864 están en Cali.